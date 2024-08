77-letni miliarder Józef Wojciechowski wziął ślub?! Wybranka młodsza o 48 lat. "Życzenia dla męża"

Kawalec nie popisał się na pogrzebie Banaszyka. Co to za ubranie?! CZASZKA łypała na żałobników

Józef Wojciechowski jest potentatem polskiego rynku nieruchomości, a jego firma JW Construction generuje olbrzymie przychody, zajmując się budową mieszkań. 77-letni miliarder to także właściciel Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój, a w latach 2006–2012 był właścicielem klubu sportowego Polonia Warszawa. Prywatnie związany jest aktualnie z modelką, 29-letnią Patrycją Tuchlińską. Para doczekała się nawet 3-letniego synka. I choć są ze sobą od kilku lat, to nie zdecydowali się na sformalizowanie swojej relacji poprzez zawarcie związku małżeńskiego, a przynajmniej nie zrobili tego publicznie. Tymczasem w mediach społecznościowych aż huczy od plotek, że niedawno mogło dojść w tajemnicy do ślubu. Skąd takie podejrzenia? Zaczęło się od zdjęć z koncertu Taylor Swift, jakie Patrycja Tuchlińska wrzuciła na Instagramie. Niespodziewanie w komentarzach pojawiły się... życzenia dla męża. "Zjawiskowa. Uwielbiam panią. Jest pani przepiękna. Życzę dużo zdrówka i proszę cieszyć się życiem, miłością i szczęściem. Wszystkiego dobrego dla pani i męża", napisała jedna z obserwatorek. Modelka, nie prostując i nie przecząc, że ma męża, podziękowała za miły komentarz. - Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze - odpisała. Brak reakcji na słowo "mąż" oraz na późniejsze publikacje w tym temacie tylko dolewają oliwy do ognia. Oczywiście to za mało, by z pełną mocą stwierdzić: "na pewno są po ślubie", ale póki nie dojdzie do oficjalnego zaprzeczenia, fani z pewnością będą tworzyć więcej teorii spiskowych na ten temat. Więcej przeczytasz poniżej.

Józef Wojciechowski zakochał się w modelce młodszej o 48 lat. Miał barwne życie uczuciowe

Józef Wojciechowski urodził się w małej wsi pod Koszalinem. Gdy zakończył edukację w szkole podstawowej, przeprowadził się do Gdańska, gdzie zaczął uczyć się w szkole średniej ogólnospożywczej. Pracował dorywczo, a po liceum ukończył kurs dla kierowników sklepów i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. Następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Gdy wrócił z USA, postanowił otworzyć biznes w Polsce. Postawił na deweloperkę oraz hotelarstwo i to okazało się wielkim sukcesem. Po latach, w 2019 roku został okrzyknięty przez magazyn Forbes jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Media rozpisywały się też o jego życiu uczuciowym. Z pierwszą żoną Józef Wojciechowski ma trzy córki. Druga żona, młodsza o 37 lat, to Laura Michnowicz, modelka. Z nią miliarder ma dwójkę dzieci. Kolejna osoba, z którą się związał, była jeszcze młodsza - o 44 lata, celebryta Beata Pruska, znana z programu "Damy i wieśniaczki". No i czwarta miłość, Patrycja Tuchlińska, obecna, młodsza od niego o 48 lat. Także modelka, z którą ma 3-letniego obecnie synka.

Zdębieliśmy, widząc, jak teraz wygląda 77-letni miliarder Józef Wojciechowski

To, jak teraz wygląda Józef Wojciechowski, wprawia w osłupienie. Mężczyzna przeszedł absolutną metamorfozę. Niegdyś nosił wąsy, zawsze był pod krawatem, prezentując się w gustownych garniturach. Do tego rudawe włosy. Dziś na głowie widać lekką siwiznę, a ich kolor bardziej przypomina ciemny blond. Wąsy zniknęły, pojawił się za to niewielki zarost. Coraz częściej, zwłaszcza w sytuacjach prywatnych, Józef Wojciechowski pokazuje się w sportowych ciuchach. Stawia też na drogie ubrania od projektantów, nosi skórzane kurtki. Ale o garniturach nie zapomniał, choć stawia na nieco inny styl, zgodnie z duchem czasu. Jednocześnie Józef Wojciechowski, niezmiennie od lat, uważany jest za "ekscentrycznego biznesmena".

