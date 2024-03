Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Związek długo pozostawał tajny

Rusza kolejna edycja programu "Taniec z gwiazdami". To w tym show narodził się najbardziej tajny romans w historii polskiego show-biznesu. Małgorzata Foremniak była wielką gwiazdą 2. edycji programu. Produkcja jako tanecznego partnera przydzieliła aktorce Rafała Maseraka. 21-letni wówczas mistrz parkietu wystąpił już w 1. edycji "Tańca z gwiazdami", a jego partnerką była prezenterka Klaudia Carlos. Duet ostatecznie uplasował się na 8. pozycji. Zdecydowanie lepiej Rafałowi Maserakowi poszło z Małgorzatą Foremniak. Para dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość duetu Kasia Cichopek-Marcin Hakiel. Gwiazda "Na dobre i na złe" zresztą do dziś bywa królową parkietu. Co ciekawe, obydwie pary związały się ze sobą nie tylko na parkiecie, lecz także w życiu prywatnym. O ile o uczuciu Cichopek i Hakiela napisano już chyba wszystko, o tyle związek Rafała Maseraka i Małgorzaty Foremniak długo pozostawał tajny, a i potem niewiele o nim mówili.

Nie przegap: Zobaczyliśmy odsłonięte plecy Małgorzaty Foremniak. Osłupieliśmy na widok tego, co jest na środku!

Małgorzata Foremniak o związku z młodszym o 17 lat Rafałem Maserakiem

Początkowo o swoim o romansie ani Rafał Maserak, ani Małgorzata Foremniak nie chcieli nic mówić. Później tancerz na pytania o relacje ze starszą o 17 lat aktorką odpowiadał zdawkowo. - Jesteśmy ze sobą i jest nam dobrze - mówił zwykle. Związek cały czas był niezwykle tajemniczy. W 2009 roku partnerzy mieli się ze sobą rozstać, by po kilku tygodniach do siebie wrócić. Później jednak rozstali się już na dobre. Po latach na temat relacji z Rafałem Maserakiem otworzyła się Małgorzata Foremniak. - Nie widziano pozytywnych rzeczy w tym. A cóż to takiego jest? Może byłam prekursorką tego, że teraz jest dużo związków, gdzie kobieta jest dużo starsza od partnera... - mówiła gwiazda "Na dobre i na złe" w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż". Aktorka z perspektywy czasu dobrze wspominała związek z partnerem z programu "Taniec z gwiazdami". - Wracam do tego z uśmiechem. To jest kawałek mojego życia - wyznała Małgorzata Foremniak.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Małgorzaty Foremniak z Rafałem Maserakiem

Quiz "Taniec z gwiazdami" Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej