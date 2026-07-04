Majka Jeżowska w gorsecie i mini! Przebiła nawet Justynę Steczkowską. Tak było podczas Wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską: Zakopane

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Gdzie i kiedy?

Wakacje nabierają tempa! Lato z Radiem i Telewizją Polską ponownie ruszyło w wielką trasę po kraju, przyciągając tłumy fanów muzyki i rodzin szukających letnich atrakcji. W 2026 roku organizatorzy przygotowali aż 12 koncertów w różnych zakątkach Polski. Na scenach pojawią się największe gwiazdy polskiej estrady, a publiczność może liczyć na widowiskowe występy, wspólne śpiewanie i niezapomnianą atmosferę.

Inauguracja odbyła się 20 czerwca w Bielsku-Białej, a kolejne przystanki zaplanowano m.in. w Radomiu, Zakopanem, Ełku, Lublinie i Tarnowie. Każde wydarzenie to nie tylko koncerty, ale także pikniki, strefy rodzinne i inne atrakcje.

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4 lipca letnia impreza zawitała do Zakopanego. Na Dolnej Równi Krupowej wystąpili m.in. Majka Jeżowska, Justyna Steczkowska, Brathanki, Piersi i Afromental.

Kolejne przystanki to:

Ełk - 11.07.2026

Chełm - 18.07.226

Grudziądz - 25.07.2026

Poddębice - 1.08.226

Lublin - 8.08.2026

Mrozy - 15.08.2026

Tarnów - 22.08.2026

Gołdap - 29.08.2026

Białe Błota - 5.09.2026

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Majka Jeżowska przebiła samą Justynę Steczkowską

Podczas Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem publiczność miała okazję posłuchać całego mnóstwa gwiazd (ZDJĘCIA Z WYDARZENIA znajdziecie w GALERII). Było też co oglądać. Znani i lubiani jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Największą uwagę przyciągnęła Majka Jeżowska, która pokazała się w dwóch stylizacjach - od stóp do głów w dżinsie, a także w kusej mini, w białych kozaczkach i gorsecie!

Na scenie pojawiły się też Basia Giewont w w"wiedźmińskim" wydaniu, Reni Jusis w nieco futurystycznej białej sukience, Agnieszka Dyk z zespołu Brathanki w pomarańczowej spódnicy i Justyna Steczkowska - najpierw w obcisłym stroju, później w czerwonej, balowej kreacji.

Nie zabrakło i panów. Byli Tomasz Lach, Aleksander Milwiw-Baron, Henryk Czich, Tomasz Organek, Dominik Dudek czy Stanisław Karpiel-Bułecka.

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