Tłumy nad Zalewem Borki w Radomiu. Plejada gwiazd wystąpiła podczas "Lata z Radiem i Telewizją Polską"

Muzyczna sobota nad zalewem w Radomiu

Drugi koncert tegorocznej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" odbył się w Radomiu. Nad Zalewem Borki zgromadziła się liczna publiczność, która przez kilka godzin bawiła się przy przebojach znanych wykonawców polskiej sceny muzycznej.

Przed radomską publicznością wystąpili m.in. Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Halina Młynkova, Kasia Moś, Viki Gabor, Kuba i Kuba, Liber, KSU, Jary Oddział Zamknięty, Jan Majewski, Natalia Kukulska, Ania Karwan, Staszek Kukulski oraz Izabela Płóciennik.

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Od popowych hitów po rockową energię

Program koncertu łączył różnorodne muzyczne gatunki. Obok popularnych utworów muzyki rozrywkowej nie zabrakło również mocniejszych akcentów. Duże emocje wzbudziły występy legendarnych grup KSU oraz Jarego Oddziału Zamkniętego, które przypomniały publiczności o swojej wieloletniej obecności na polskiej scenie rockowej.

Szczególnie ciepło przyjęty został także utwór "Orła cień" w wykonaniu Varius Manx & Kasi Stankiewicz. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów zespołu spotkał się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych nad zalewem słuchaczy.

Występ, który porwał publiczność

Jednym z najbardziej wyrazistych momentów wieczoru było wykonanie coveru Michaela Jacksona przez Staśka Kukulskiego. Artysta zwrócił uwagę publiczności energicznym występem i sceniczną charyzmą, zyskując żywiołową reakcję widzów.

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Gospodarzami wydarzenia byli Marta Surnik, Grzegorz Dobek i Roman Czejarek.

Kolejny koncert już w Zakopanem

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nie zwalnia tempa. Kolejny koncert odbędzie się już 4 lipca w Zakopanem, gdzie organizatorzy ponownie zaproszą publiczność na wieczór pełen muzycznych atrakcji.

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