Zrób to ze swoją pościelą przed snem. W upalną noc poczujesz ulgę i prześpisz spokojnie ją całą. Jak radzić sobie z upałem?

Mordercze upały w Polsce drastycznie utrudniają spokojny sen, szczególnie osobom bez klimatyzacji, sprawiając, że noce stają się prawdziwym wyzwaniem.

Egipcjanie, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują prosty, ale genialny trik z wilgotnym prześcieradłem, który przynosi natychmiastową ulgę i gwarantuje spokojną noc.

Poznaj ten sprawdzony sposób oraz inne kluczowe zasady dotyczące nawodnienia i diety, aby skutecznie walczyć z upałem i komfortowo przespać najgorętsze noce.

Sposób na upał w nocy. Co zrobić, aby spać spokojnie?

Od kilku dni w Polsce panują mordercze upały, które dają nam w kość zarówno w dzień jak i w nocy. I oczywiście ten, kto ma klimatyzację w mieszkaniu czy biurze raczej nie będzie przejmować się wysokimi temperaturami. Jednak ci, którzy nie mają możliwości schronić się przed nieznośnie wysokimi temperaturami, powinni zapoznać się ze sposobami na schłodzenie organizmu. Zdecydowanie najtrudniej jest nam przetrwać wysokie temperatury w nocy. Przez nie nie możemy zasnąć, nasze ciało się poci, a nawet czujemy się opchnięci. Jak temu zaradzić? Genialny sposób na upały w nocy mają Egipcjanie, u których temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza są jak chleb powszedni. Oni zawsze robią to przed snem, a kiedy położą się do łóżka od razu odczuwają ulgę i bez problemu przesypiają całą noc.

Jak ochłodzić się w upalną noc? Sposób na ochłodzenie ciała

Ten prosty sposób na upał w nocy może pomóc nam zasnąć i przespać spokojnie całą noc. Przede wszystkim w upalne noce najlepiej w ogóle zrezygnować z kołdry czy koca i spać tylko pod cienkim prześcieradłem. Jeśli jednak upał nadal mocno daje się we znaki, warto prześcieradło dodatkowo zwilżyć wodą i owinąć nim ciało. Dzięki temu schłodzimy przegrzaną skórę i będzie nam łatwiej zasnąć w poczuciu komfortu.

Jak przetrwać upały? Ważne zasady, aby czuć się dobrze

Podczas tropikalnych upałów należy pamiętać o tych kilku zasadach:

Pij co najmniej 3 litry wody dziennie, gdyż odpowiednie nawodnienie to podstawa, aby organizm mógł radzić sobie z wysokimi temperaturami.

Znakomitym trikiem jest trzymanie kremów i balsamów do ciała w lodówce. Schłodzony kosmetyk nałożony na ciało po kąpieli przyniesie ukojenie.

Spożywaj lekkie posiłki. Unikanie ciężkich, tłustych posiłków przed snem, ponieważ mogą one podnieść temperaturę ciała.

Unikaj kofeiny i alkoholu, gdyż mogą powodować odwodnienie i utrudniać zasypianie.

Wietrzenie domu w chłodniejszych porach dnia, np. wcześnie rano lub późnym wieczorem.

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