Przed upałami sąsiad zalewa 4 sztuki wrzątkiem i podlewa trawnik na swojej posesji. Od lat ma zieloną i gęsta murawę bez suchych placków. Domowy nawóz do trawnika na czerwiec

Zbliżają się upały, a Twój trawnik potrzebuje natychmiastowej ochrony przed suszą i chorobami, by zachować soczystą zieleń.

Odkryj sekret sąsiada: wystarczą 4 sztuki i wrzątek, by stworzyć domowy nawóz, który wzmocni murawę na całe lato.

Sprawdź, jak łatwo przygotować ten tani eliksir i ciesz się gęstym, odpornym trawnikiem bez suchych placków przez całe lato!

Przed upałami sąsiad zalewa 4 sztuki wrzątkiem i podlewa trawnik na swojej posesji

Już wiadomo, że w najbliższych dniach nadciągną nad Polskę afrykańskie upały. Temperatury przez kilka dni będą przekraczać 30 stopni Celsjusza, co po ostatnich deszczowych dniach, może być sporym wyzwaniem dla roślin uprawianych przez nas w ogrodach. Nagły wzrost temperatur i utrzymująca się wilgoć w glebie to połączenie wręcz idealne do rozwoju chorób grzybowych na roślinach. Dotyczy to również trawnika na działce. Jeśli zależy nam na gęstej i równomiernie zielonej murawie, warto już teraz zadbać o odpowiednie wzmocnienie źdźbeł i ich korzeni. Mój sąsiad od lat stosuje jeden domowy nawóz do trawnika, którym podlewa murawę tuż przed wzrostem temperatur powietrza. Najpierw zalewa wrzątkiem cztery sztuki skórek po bananach, a po 2 dniach podlewa wyciągiem trawę na swojej posesji. Taki nawóz doskonale chroni ją latem, zwłaszcza w czerwcu, kiedy to słońce praży najmocniej.

Domowy nawóz do trawnika na czerwiec. Będzie gęsty i bez suchych placków

Przygotowanie domowego nawozu do trawnika ze skórek bananów jest proste i tanie. Wystarczy pokroić skórki z 4 bananów (jeśli powierzchnia trawnika jest większa, to zaleca się zastosować większą ilość skórek) na drobne kawałki, wrzucić do wiadra i zalać 5 litrami gorącej wody, upewniając się, że skórki są całkowicie zanurzone. Pozostaw je na co najmniej 2 dni w chłodnym, zacienionym miejscu. Możesz nawet zostawić je nawet na 5 dni, ale wtedy roztwór może zacząć fermentować i wydzielać nieprzyjemny zapach. Im dłużej, tym więcej składników się uwolni. Po upływie czasu namaczania, odcedź płyn przez sito lub gazę. Uzyskany koncentrat jest dość silny. Przed użyciem należy go rozcieńczyć. Zaleca się rozcieńczenie w stosunku 1:5 lub 1:10. Płyn powinien mieć kolor słabej herbaty. Nawóz najlepiej stosować wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy słońce nie jest już tak intensywne, aby uniknąć poparzeń liści trawy.

Nawóz do trawnika ze skórek banana. Właściwości

Nawóz ze skórek banana stosowany do podlewania trawnika to doskonały i naturalny sposób na odżywienie źdźbeł. Ma wysoką zawartość potasu, który wzmacnia ściany komórkowe roślin, co czyni je bardziej odpornymi na suszę i wysokie temperatury. Pomaga także w regulacji gospodarki wodnej, dzięki czemu trawa lepiej radzi sobie z niedoborem wody. Zawarty w bananach fosfor i potas wspierają rozwój silnego systemu korzeniowego, co jest kluczowe dla przetrwania trawnika w trudnych warunkach. Co za tym idzie - silne i zdrowe rośliny są mniej podatne na choroby, które często atakują osłabiony upałem trawnik.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie