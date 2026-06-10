Sypnij garścią pod róże i wymieszaj z ziemią tuż przed deszczem. Żadna zaraza nie tknie twoich krzewów, a one będą kwitły najpiękniej w okolicy. Domowy nawóz ochronny do róż

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-10 5:10

Deszczowe dni z pewnością nie sprzyjają uprawianym przez nas różom w ogrodzie. Często nadmierna wilgoć połączona z wyższymi temperaturami prowadzi do chorób grzybowych, które osłabiają krzewy i ich kwitnienie. Dlatego jeszcze przed ulewą warto zastosować domowy nawóz do róż, który wzmocni je przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Sypnij garścią pod róże ogrodowe, a żadna zaraza ich nie tknie.

Nawożenie róż

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Autor: Getty Images/ Getty Images Czerwiec to kluczowy moment nawożenia róż
  • Nadciągające deszcze stanowią poważne zagrożenie dla róż w ogrodzie, osłabiając je i czyniąc podatnymi na groźne choroby grzybowe.
  • Istnieje prosty, domowy nawóz, który skutecznie wzmocni krzewy różane tuż przed ulewą, chroniąc je przed szkodnikami i zarazami.
  • Dowiedz się, jaki naturalny składnik wystarczy sypnąć pod róże, aby zapewnić im bujne kwitnienie i całkowitą odporność na zarazy!

Domowy nawóz ochronny do róż na deszczowe dni

Nie ma wątpliwości, że wśród ulubionych kwiatów w polskich ogrodach, zdecydowanie rządzą róże. A z racji, że piękne róże to duma każdego ogrodnika, warto wiedzieć, jak o nie dbać, aby bujnie obsypały się kwiatami, które przez długo czas będą cieszyć oko. Deszczowe dni, które właśnie nadciągnęły nad Polskę sprawiły, że wiele osób martwi się o swoje kwiaty w ogrodzie. Nie da się ukryć, że jednymi z najdelikatniejszych krzewów są właśnie róże, a zbyt intensywne opady deszczu mogą je osłabić, przez co będą bardziej podatne na choroby, a ich kwiatostany będą marne. Dlatego tuż przed nadejściem ulewy warto wzmocnić krzewy róż ogrodowych, aby były odporne na ataki szkodników i choroby grzybowe takie jak czarna plamistość, mączniak prawdziwy czy szara pleśń. Pomoże w tym domowy nawóz do róż stosowany tuż przed deszczem.

Sypnij garścią pod róże i wymieszaj z ziemią tuż przed deszczem. Żadna zaraza nie tknie twoich krzewów

Jednym z najczęściej polecanych domowych nawozów do krzewów róż, który pomaga je chronić przed chorobami grzybowymi są fusy z kawy. Dodanie fusów do gleby poprawia jej strukturę, sprawiając, że staje się bardziej luźna i przewiewna. To ułatwia korzeniom dostęp do tlenu i zapobiega zastojom wody, co jest szczególnie ważne dla róż w okresie intensywnych deszczy. Wystarczy sypnąć garść zużytych fusów z kawy bezpośrednio pod krzewy różane i wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Najlepiej wykonać ten zabieg tuż przed opadami deszczu. Deszcz pomoże naturalnie rozprowadzić składniki odżywcze z fusów (azot, potas, fosfor) w głąb gleby, gdzie korzenie róż będą mogły je łatwiej pobrać. Woda deszczowa pomoże również w rozkładzie materii organicznej.  Co więcej fusy przyciągają dżdżownice, których to obecność w glebie jest bardzo korzystna dla roślin.

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