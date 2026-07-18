Łatwogang i Bedoes ogłosili wynik zbiórki. Kwota zwala z nóg

W kwietniu tego roku o akcji Łatwoganga mówił praktycznie cały polski internet. Influencer postanowił wykorzystać zasięgi do szczytnego celu i uruchomił wyjątkowy stream na YouTubie, którego celem było zebranie pieniędzy na leczenie dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi. Do inicjatywy dołączył także Bedoes 2115, a ich wspólna akcja błyskawicznie zamieniła się w prawdziwy fenomen.

Przez dziewięć dni bez przerwy emitowany był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrany przez rapera wraz z podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Internauci tłumnie dołączali do transmisji, przekazywali kolejne wpłaty i udowodnili, że internet potrafi jednoczyć się w naprawdę ważnej sprawie.

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293 MILIONY złotych na pomoc dzieciom! Wynik akcji Łatwoganga i Bedoesa przejdzie do historii

Już w trakcie trwania akcji było jasne, że padnie historyczny rekord. Licznik wpłat rósł z godziny na godzinę, a kolejne miliony robiły ogromne wrażenie. Ostateczny wynik okazał się jednak jeszcze bardziej spektakularny.

Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że podczas całej akcji udało się zebrać dokładnie 292 738 293,05 zł. To suma, która dla wielu wydaje się wręcz niewyobrażalna i pokazuje, jak wielką siłę mają wspólne działania ludzi dobrej woli.

Aby ogłosić wynik, fundacja przygotowała wyjątkowe nagranie. Wystąpiły w nim dzieci objęte opieką organizacji, które trzymały ogromny pamiątkowy czek z końcową kwotą zbiórki. Maluchy próbowały odczytać zapisany na nim wynik, jednak liczba okazała się tak imponująca, że nie było to łatwe zadanie.

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Przedstawiciele fundacji nie kryli wzruszenia. Przyznali, że nawet oni mają problem z wypowiedzeniem tak ogromnej kwoty i podziękowali wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie. Podkreślili również, że sukces zbiórki to dopiero początek ogromnej pracy.

Organizacja zapewniła, że pieniądze są sukcesywnie wykorzystywane na realną pomoc dla dzieci walczących z nowotworami. Środki trafiają między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, finansowanie leczenia, leków oraz wsparcie oddziałów onkologicznych w różnych częściach Polski.

Jak przekazała fundacja, efekty akcji są już widoczne. Do tej pory dzięki środkom zebranym podczas streamu udało się pomóc blisko 180 dzieciom, a to dopiero początek realizacji zaplanowanych działań. Organizacja zapowiada, że będzie regularnie informować darczyńców o kolejnych projektach finansowanych z rekordowej zbiórki.

Wielkie gratulacje!

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