"Połowa Polski go kocha, połowa nienawidzi". Syn Olbrychskiego mówi wprost

Rafał Olbrychski szczerze o ojcu. "Trochę mi się obrywa czasami"

Bycie dzieckiem wielkiej gwiazdy może wydawać się przepustką do sukcesu. Rozpoznawalne nazwisko otwiera drzwi, ale jednocześnie może sprawić, że każdy krok jest oceniany przez pryzmat sławnego rodzica. Rafał Olbrychski doskonale zna tę sytuację. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak naprawdę odbiera swoje nazwisko i wpływ, jaki na jego życie ma popularność ojca, Daniela Olbrychskiego.

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Słynne nazwisko pomaga czy przeszkadza? Rafał Olbrychski nie owijał w bawełnę

Rafał Olbrychski od lat działa w świecie artystycznym. Jest muzykiem, wokalistą i aktorem, ale dla wielu osób przede wszystkim pozostaje synem jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Daniel Olbrychski przez dekady zapisał się w historii polskiego kina. Jego nazwisko jest doskonale znane kolejnym pokoleniom widzów. Popularność ojca ma jednak swoją cenę, o czym Rafał Olbrychski mówi bez ogródek.

W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" Rafał Olbrychski usłyszał pytanie, które z pewnością wiele osób zadaje mu od lat: czy słynne nazwisko pomaga mu w życiu i karierze, czy wręcz przeciwnie - bywa obciążeniem? Muzyk nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Jak się okazuje, sytuacja jest bardziej skomplikowana, a nazwisko Olbrychski może działać w obie strony.

Różnie to bywa - przyznał Rafał Olbrychski.

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Wskazał przy tym na fakt, że jego ojciec jest obecnie bardzo wyrazistą postacią również poza światem filmu. Daniel Olbrychski nie ukrywa swoich poglądów dotyczących życia i polityki, przez co jego nazwisko może wywoływać bardzo różne emocje.

Teraz tata jest bardzo wyrazisty, jeśli chodzi o poglądy na życie, politykę i tak dalej, więc to jest tak, że trochę mi się obrywa czasami - wyznał Rafał.

I właśnie tutaj pojawia się problem. Popularność Daniela Olbrychskiego sprawia, że jego syn może spotykać się zarówno z sympatią, jak i niechęcią osób, które mają określony stosunek do słynnego aktora. Rafał Olbrychski zauważył, że społeczeństwo jest w tym przypadku mocno podzielone. Jedni bardzo cenią jego ojca, inni patrzą na niego zdecydowanie mniej przychylnie. Syn aktora może więc niejako odczuwać konsekwencje tej sytuacji.

Połowa Polski go kocha, połowa nienawidzi i to troszeczkę jest właśnie tak - powiedział nam aktor i muzyk.

To jednak nie jest dla Rafała zupełnie nowa sytuacja. Jak sam zauważył, podobne mechanizmy działały już wcześniej. Słynne nazwisko zawsze wywoływało emocje, a jego konsekwencje mogły być zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Rozmawiała Julita Buczek

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