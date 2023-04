Daniel Olbrychski krytykuje syna w wywiadzie! Mówi, czego zabrakło Rafałowi

Daniel Olbrychski szczerze o karierze syna. Rafał Olbrychski nie odniósł aż takich sukcesów, jak sławny ojciec

Daniel Olbrychski to jeden z najsławniejszych i najlepszych polskich aktorów. Ma jednak talent do skandali i gaf. Swojego czasu szalał z szablą w "Zachęcie", demolując wystawę dzieł sztuki. Niedawno z kolei udzielił wywiadu, w którym w dość niefortunny sposób wspominał swoją niegdysiejszą partnerkę i wielką miłość, Marylę Rodowicz. "Kiedy ją widzę, myślę o niej: fajna piosenkarka, wspaniała, podziwiam ją, ale tak ją skutecznie odciąłem, że mgliście pamiętam, że mnie z nią coś łączyło" - stwierdził szczerze Daniel Olbrychski w wywiadzie dla "Co za tydzień". Teraz w tym samym programie aktor wziął na warsztat karierę swojego syna. 52-letni dziś Rafał Olbrychski również został aktorem, próbował też sił w muzyce jednak nie odniósł takiego wielkiego sukcesu jak sławny ojciec. Daniel Olbrychski wie, co o tym zadecydowało.

"Nie miał tego mojego charakteru i w muzyce i w aktorstwie. Wielki aktor jmusi mieć dwie niby wykluczające się cechy..."

"Nie miał tego mojego charakteru i w muzyce i w aktorstwie. Trzeba być w tym konsekwentnym. Wielki aktor jak wielki sportowiec musi mieć dwie niby wykluczające się cechy poza talentem, który jest od Boga i pracowitością, którą ma się z charakteru, czyli wielką pewność siebie i wielką pokorę.ktor, jeśli zostanie obsadzony w roli Hamleta, musi uważać, że jest najlepszy, bo inaczej nie ma prawa powiedzieć "być albo nie być". I połączenie się tych dwóch niby wykluczających się elementów, daje szansę, że dojdzie się na szczyt" - powiedział Daniel Olbrychski.

