i Autor: AKPA

Nie do wiary!

Olbrychski szczerze o romansie z Rodowicz! Piosenkarka będzie w szoku!

Toż to szok i niedowierzanie! Daniel Olbrychski powiedział w najnowszych wywiadzie coś, co zapewne nie spodoba się Maryli Rodowicz. Sławnego polskiego aktora i jedną z największą polskich gwiazd estrady pięćdziesiąt lat temu połączył płomienny romans. Co po latach mówi o tym Olbrychski?