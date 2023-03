Rodowicz będzie jak Gessler. Dostanie program kulinarny w TV? TYLKO U NAS

Maryla Rodowicz lubi dobrze zjeść, ale uwielbia też sam proces przygotowywania potraw. Kocha karmić swoje dzieci, a wszystkie święta to dla niej okazja do ucztowania. Ostatnio zaczęła zamieszczać kulinarne filmiki na swoim Tik Toku. Przygotowuje tam ulubione potrawy - m.in. pieczonego łososia. Pokazuje też jak zrobić domowy ketchup. Podkreśla, że tajemnica jej smaków to dobre składniki i dużo przypraw. Najlepsze filmiki mają ponad pół miliona wyświetleń.

– Od dawna gotowanie to moja pasja, jestem wychowana na dobrej kuchni babci, poza tym z racji podróży wszędzie na świecie jadłam w dobrych restauracjach, mam swoje ulubione potrawy. Od zawsze chciałam się dzielić swoimi smakami. Stąd wzięło się gotowanie na Tik Toku. Filmiki mają ogromną, milionową popularność – mówi nam uradowana Maryla.

I nie ukrywa, że chętnie pogotowałaby w swoim własnym programie w telewizji. – Nie miałabym nic przeciwko gotowaniu w TV. Może z tego gotowania powstanie książka kucharska. Dodam, że wszystkie moje dzieci świetnie gotują, często lepiej ode mnie, więc może to będzie książka rodzinna? – snuje plany Maryla.

Maryla Rodowicz wygryzie Magdę Gessler?

Mając swój kulinarny program w telewizji gwiazda piosenki mogłaby zagrozić królowej garnków – samej Magdzie Gessler. Okazuje się, że Maryla Rodowicz od dawna ją ceni i podgląda jej patenty na podawanie dań. – Zawsze podziwiałam Magdę Gessler, lubię ją i cenię jej wyczucie kolorów, które widzę w jej kreacjach i zachwycam się jej talentem do ubierania stołu, wystrojem jej restauracji – mówi Rodowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Magda Gessler w rozmowie z nami także zachwala Marylę i jej talent do gotowania. – Maryla jest wspaniała i ma dobry smak! Zawsze świetnie gotowała i serdecznie podejmowała gości. Na kuchni zna się doskonale! Pamiętam jej kołduny litewskie. Perfekcyjne! – ekscytuje się Magda Gessler.

Taki komplement to jak przepustka do kariery kulinarnej. Tylko patrzeć, jak Maryla upichci coś nie tylko na Tik Toku, ale też w telewizji!