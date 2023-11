Syn Daniela Olbrychskiego przeżył śmierć syna. Teraz mówi o alkoholu i narkotykach

Syn Daniela Olbrychskiego i nieżyjącej już Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej (+77 l.) z była żoną Agatą Strzępek doczekał się narodzin dwóch synów, Jakuba (+28 l.) i Antoniego (30 l.), którego mogliśmy oglądać w "Mam talent", gdzie pokazywał jak włada mieczem. Starszy z synów zmagał się z poważną chorobą psychiczną, której, mimo wsparcia rodziny, nie udało mu się pokonać.

Rafał Olbrychski jeszcze przed śmiercią syna zniknął z show-biznesu. Powodem był m.in. nałóg. Od 2016 roku aktor jest abstynentem. Wrócił także do zawodu. Gra główną rolę w spektaklu "Apetyt na czereśnie" i występuje w przedstawieniu muzycznym "Piosenki to…?" W rozmowie z magazynem "Viva" odważył się na wstrząsające wyznanie o uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.

- Zacząłem pić już jako nastolatek. Nadużywałem też narkotyków – to piorunująca mieszanka. Nie każdy wpada w nałóg, mnie to niestety spotkało - powiedział szczerze. Wyjawił także co było powodem, że zaczął pić. - Najpierw dlatego, że było mi tak dobrze. Ale potem bez picia było dużo gorzej i miałem świetny pretekst, żeby się napić, bo potem od razu pojawiała się u mnie serotonina i aktywowała mózg, który odczuwał to jako zespół nagrody. To trwało przez chwilę, a potem przychodził kac i skutki uboczne, jeszcze większy stres, większy dygot, lęk i większe nieszczęście - mówił.

W stanie upojenia alkoholowego skakał po rynnach i wchodził na balkony, nie kontaktował nawet, na którym jest piętrze. - Patrząc na siebie z dzisiejszej perspektywy, uważam, że sam przed sobą usiłowałem ukryć ten problem: Nie, przecież ja to kontroluję, piję wieczorem, a w dzień pracuję, mam rodzinę. Wszystko było jednak podporządkowane nie rodzinie, pracy czy przyjaciołom, tylko temu, żeby mieć czas, miejsce i pieniądze na alkohol. Powiem może coś banalnego, ale ta choroba pozbawiła mnie wielu rzeczy. W zasadzie prawie wszystkiego - wyznał Rafał Olbrychski.

