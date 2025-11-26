Tak mieszka syn Daniela Olbrychskiego. Ale się urządził!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-26 10:42

Rafał Olbrychski, syn Daniela Olbrychskiego, nie jest tak znany jak ojciec, ale też dobrze sobie radzi. Dowodem na to może być jego dom. Rafał Olbrychski nieźle się urządził! Ma basen z grzaną wodą, piękny ogród i nawet własne studio nagrań. Wszystko pokazał.

Rafał Olbrychski to najstarsze z trojga dzieci Daniela Olbrychskiego. Urodziła się w 1971 r., a więc ma 54 lata, a jego matką była Monika Dzienisiewicz, pierwsza żona Daniela. Rafał poszedł śladami ojca i wybrał karierę związaną z show-biznesem, muzyką i telewizją. Zaczynał jeszcze jako nastolatek - najpierw zajął się śpiewaniem i tworzeniem muzyki, później zaczął grać.

Debiutował w wieku 20 lat w ekranizacji "Ferdydurke", później pojawił się jeszcze w kilku produkcjach. Jego życie prywatne nie było usłane różami. Teraz jednak Olbrychski nie narzeka na swoją codzienność. Mieszka w pięknym domu z ukochaną kobietą. Ostatnio zaprosił do wnętrza media i wszystko pokazał.

Olbrychski stracił syna, był uzależniony od alkoholu

Rafał już jako nastolatek zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. Przez kolejne lata czuł żal do ojca, który pozostawił go na wychowanie mamie i babci.

Nie lubię i nie chcę wspominać swojego dzieciństwa. Jest ono dla mnie jak rozdrapywanie ran. W moim dzieciństwie nie było niemal nic pozytywnego. Byłem wychowywany przez babcię i mamę, a z ojcem nie widywałem się za często, praktycznie wychowywałem się bez niego. Ciągle był zajęty pracą i różnymi kobietami - mówił Rafał w 2009 roku

W 1992 r., jako 21-latek, Olbrychski sam został ojcem. Niestety jego syn Jakub zmarł w 2000 r. w wieku zaledwie 28 lat. Aktor i wokalista jest też ojcem drugiego syna Antoniego - teraz 32-latka.

Kilka lat po tej tragedii Rafał związał się z Moniką, z którą tworzy udany związek już od 17 lat. Oboje mieszkają w domu, który wybudowali dekadę wcześniej na pięknej działce w warszawskim Wilanowie. Olbrychski od wielu lat nie tylka już alkoholu i uporał się z uzależnieniem.

Rafał Olbrychski pokazał, jak mieszka

Rafał do swojego domu i ogrodu zaprosił "Vivę". W rozmowie z Rafałem Kowalskim zdradził, że gdy razem z partnerką znaleźli działkę, na której obecnie stoi ich dom, wokół były tylko pola:

Tu były łąki, ugory, pola wilanowskie. Dzisiaj jest pełno domów, ale jak my tutaj znaleźliśmy tę działkę, to prawie nikogo nie było. Tu nie było żadnych drzew, żadnej roślinności, tylko chaszcze i taka podwójna brzoza, którą musieliśmy wyciąć, dostać na to pozwolenie i musieliśmy się zobowiązać, że w zamian za tę jedną brzozę posadzimy cztery drzewa.

Udało mu się zasadzić dużo więcej, tworząc wspaniały, zielony ogród. Znalazło się w nim miejsce na klimatyczny taras, a także basem z podgrzewaną wodą. Olbrychski pokazał również wnętrze willi - przestronny salon, doskonale wyposażoną kuchnię, a nawet studio nagrań.

Warszawska willa Rafała Olbrychskiego i jego ukochanej zachwyca... ciszą! Z dala od zgiełku centrum miasta para korzysta z uroków pięknego ogrodu, basenu i siłowni - czytamy na youtubowym kanale magazynu.

