Tak mieszka syn Daniela Olbrychskiego. Ale się urządził!

Rafał Olbrychski to najstarsze z trojga dzieci Daniela Olbrychskiego. Urodziła się w 1971 r., a więc ma 54 lata, a jego matką była Monika Dzienisiewicz, pierwsza żona Daniela. Rafał poszedł śladami ojca i wybrał karierę związaną z show-biznesem, muzyką i telewizją. Zaczynał jeszcze jako nastolatek - najpierw zajął się śpiewaniem i tworzeniem muzyki, później zaczął grać.

Debiutował w wieku 20 lat w ekranizacji "Ferdydurke", później pojawił się jeszcze w kilku produkcjach. Jego życie prywatne nie było usłane różami. Teraz jednak Olbrychski nie narzeka na swoją codzienność. Mieszka w pięknym domu z ukochaną kobietą. Ostatnio zaprosił do wnętrza media i wszystko pokazał.

Zobacz także: Syn Olbrychskiego sięgnął dna. Konieczna była terapia. Jak wyglądają dziś jego relacje z ojcem?

Olbrychski stracił syna, był uzależniony od alkoholu

Rafał już jako nastolatek zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. Przez kolejne lata czuł żal do ojca, który pozostawił go na wychowanie mamie i babci.

Nie lubię i nie chcę wspominać swojego dzieciństwa. Jest ono dla mnie jak rozdrapywanie ran. W moim dzieciństwie nie było niemal nic pozytywnego. Byłem wychowywany przez babcię i mamę, a z ojcem nie widywałem się za często, praktycznie wychowywałem się bez niego. Ciągle był zajęty pracą i różnymi kobietami - mówił Rafał w 2009 roku

W 1992 r., jako 21-latek, Olbrychski sam został ojcem. Niestety jego syn Jakub zmarł w 2000 r. w wieku zaledwie 28 lat. Aktor i wokalista jest też ojcem drugiego syna Antoniego - teraz 32-latka.

Zobacz także: Syn Daniela Olbrychskiego przeżył śmierć syna. Teraz mówi o alkoholu i narkotykach

Kilka lat po tej tragedii Rafał związał się z Moniką, z którą tworzy udany związek już od 17 lat. Oboje mieszkają w domu, który wybudowali dekadę wcześniej na pięknej działce w warszawskim Wilanowie. Olbrychski od wielu lat nie tylka już alkoholu i uporał się z uzależnieniem.

Zobacz także: Roxie Węgiel buduje dom pod Warszawą. Zdradziła, na jakim jest etapie i co z jej małżeństwem. "Przetrwamy tę budowę"

Rafał Olbrychski pokazał, jak mieszka

Rafał do swojego domu i ogrodu zaprosił "Vivę". W rozmowie z Rafałem Kowalskim zdradził, że gdy razem z partnerką znaleźli działkę, na której obecnie stoi ich dom, wokół były tylko pola:

Tu były łąki, ugory, pola wilanowskie. Dzisiaj jest pełno domów, ale jak my tutaj znaleźliśmy tę działkę, to prawie nikogo nie było. Tu nie było żadnych drzew, żadnej roślinności, tylko chaszcze i taka podwójna brzoza, którą musieliśmy wyciąć, dostać na to pozwolenie i musieliśmy się zobowiązać, że w zamian za tę jedną brzozę posadzimy cztery drzewa.

Udało mu się zasadzić dużo więcej, tworząc wspaniały, zielony ogród. Znalazło się w nim miejsce na klimatyczny taras, a także basem z podgrzewaną wodą. Olbrychski pokazał również wnętrze willi - przestronny salon, doskonale wyposażoną kuchnię, a nawet studio nagrań.

Warszawska willa Rafała Olbrychskiego i jego ukochanej zachwyca... ciszą! Z dala od zgiełku centrum miasta para korzysta z uroków pięknego ogrodu, basenu i siłowni - czytamy na youtubowym kanale magazynu.

Zobacz także: Tak mieszka Ewa Błaszczyk. Luksusu brak, są podrapane krzesła i klimat

Zobacz więcej zdjęć. Przepiękny dom Małgorzaty Rozenek-Majdan na nowych zdjęciach! Jak w bajce

Daniel Olbrychski: „Ostatnio rzadko stoję przed kamerą… Polskie kino nie ma już dla mnie żadnych poważnych propozycji” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.