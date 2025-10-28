Roxie Węgiel buduje dom pod Warszawą. Zdradziła, na jakim jest etapie i co z jej małżeństwem. "Przetrwamy tę budowę"

Roksana Węgiel i w życiu zawodowym, i w prywatnym idzie jak burza. Wraz z mężem Kevinem Mglejem kupili działkę pod Warszawą i planują budowę swojego wymarzonego domu. Projekt jest w toku.

"Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia…" – Roksana pisała na Instagramie kilka dni temu, pozując z aktem notarialnym.

Choć Węgiel ma zaledwie 20 lat, stawia na stabilizację – ze stolicy przeprowadzi się do domu z dużą działką umiejscowioną pod Warszawą. W życiu Roxie dużo się teraz dzieje, ale to ją bardzo cieszy.

Roxie Węgiel buduje dom! Jednak najpierw trzeba go zaprojektować

Nie mogę się doczekać - mówiła Roxie, gdy dziennikarz radia ESKA wspomniał o przyszłości Roksany i Kevina w wymarzonym domu.

Co zdradziła na temat działki, którą kupiła z mężem oraz samej budowy?

Pod Warszawą jest ta działka. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to - opowiadała Roksana.

Okazuje się, że gwiazda jest bardzo zaangażowana w projektowanie i budynku, i wnętrza domu, który, póki co, powstaje w pracowni architekta. Roksana przyznała, że prace nad domem zostały rozdzielone między nią a Kevina - wszystko po to, aby przetrwać budowę bez większych problemów i spięć. Niestety, dla wielu związków wicie własnego gniazda była bardzo stresujące i czasem kończy się rozwodem.

Wymarzony dom to znaczy... Ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno. Z przeszkolonymi dużymi szybami. A jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę... Wiadomo, że to się też z latami dopracowuje wszystkie szczegóły. Dom to niekończąca się historia, tak mi wszyscy mówią. Ciekawe jestem, jak to wszystko wyjdzie, ale mam mnóstwo inspiracji. Projekt jest w fazie wykończenia. Czekamy na spokojnie, bez presji będziemy sobie budować ten dom. Kupiliśmy działkę idealną pod budowę takiego domu, który mamy w głowie... który ja mam w głowie. Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach, przynajmniej u nas tak jest, kobieta jest dyrektorką kreatywną. Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę - relacjonowała Roxie w rozmowie z radiem ESKA.

Co z domem w Hiszpanii?

Węgiel dodała, że ponieważ jest bardzo rodzinną osobą, najpierw postanowiła wybudować dom w Polsce, niedaleko bliskich, za którymi zawsze bardzo tęskni, gdy wyjeżdża na dłużej. Być może kolejnym krokiem będzie zakup nieruchomości w Hiszpanii. Gwiazda myślała o tym jeszcze niedawno, ale obecnie skupia się na nowym domu w kraju.

Nie mówię, że kiedyś to się nie wydarzy i fajnie jest mieć coś za granicą na pewno, ale teraz jednak potrzebujemy takiej bazy, żeby tu w Polsce mieć azyl. A ja też jestem, jak się okazało, po miesiącu w Stanach... Byłam bardzo stęskniona za Polską, więc nie sądziłam, że tak będzie, powiem szczerze, a jednak ja zawsze tutaj chcę wracać, bo tutaj mamy rodziny, tu jest rodzina. Jestem bardzo rodzinną osobą, nie chodzi nawet o samo miejsce. Ja muszę być regularnie w Polsce, żeby się z nimi widywać - podkreśliła.

Baza w Polsce na pewno jest równie ważna dla Kevina, który tu na miejscu uczestniczy w wychowaniu syna z poprzedniego związku.

Wywiad z Roxie Węgiel | Wywiady ESKA