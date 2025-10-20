Roxie Węgiel ogłosiła ważne wieści! Zapozowała z dokumentem w dłoniach. Co się dzieje?

Aga Kwiatkowska
2025-10-20 19:10

Roksana Węgiel w zeszłym roku została żoną Kevina Mgleja, a teraz zakochani ogłosili ważną wiadomość. Musieli pochwalić się nią w sieci! Okazuje się, że małżonkowie stali się właścicielami działki. A to oznacza jedno - zaraz ruszy budowa ich wspólnego, wymarzonego domu. Roxie i Kevin tak się cieszą, że na Instagramie pokazali zdjęcia z... aktem notarialnym.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są młodym, ale majętnym małżeństwem. Nic więc dziwnego, że postanowili wejść na kolejny etap związku i wybudować własny wymarzony dom. Roxie pochwaliła się w sieci, że razem z ukochanym mężem kupiła działkę. Budowa ma ruszyć lada chwila.

Roxie Węgiel buduje dom. Oczywiście razem z mężem

Na Instagramowym profilu 20-latki pojawiły się zdjęcia, do których szczęśliwa Roxie pozowała razem z mężem. Oboje mieli akty notarialne w dłoniach, a sądząc po tle, fotki wykonano "na gorąco" jeszcze u notariusza. 

Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia... - wyznała Roksana.

To doskonałe wieści, ale oznaczają, że Węgiel będzie miała wiele spraw na głowie.

Gwiazda jest mocno zapracowana. W jej życiu zawodowym nie ma czasu na dłuższy odpoczynek, a teraz okazuje się, że prywatnie Roxie też będzie miała pełne ręce roboty. Budowa to zadanie wymagające podejmowania całej masy różnych decyzji, więc piosenkarka będzie musiała liczyć na sprawne działania i pomoc doświadczonych profesjonalistów.

Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni! - dodała Węgiel.

Roxie nie próżnuje

Węgiel ma dopiero 20 lat, jej koleżanki dopiero co zaczęły studia albo podejmują pierwsze wyzwania zawodowe. Ona jednak nie dość, że rozwija karierę wokalną, to jeszcze podpisuje kontrakty reklamowe, prężnie działa w sieci (na Instagramie zebrała grono 1,5 mln fanów), a teraz buduje dom i to razem z mężem! Teraz pozostaje nam czekać na relacje z budowy, a później wykańczania i urządzania wymarzonego gniazdka.

