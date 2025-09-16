Skąpo odziana Roxie na luksusowych wakacjach. "Jesteś najpiękniejsza na świecie". Mglej to komplemenciarz!

Aga Kwiatkowska
2025-09-16 15:37

Roksana Węgiel niedawno celebrowała rocznicę ślubu, a jak ślub, to i miodowy miesiąc! Piosenkarka zabrała męża na ociekające luksusem wakacje. Zakochani najpierw odpoczywali na Bali, by później wspólnie poznawać Dubaj. Roxie w sieci pokazała, czym się zajmowali, a Kevin musiał skomplementować urodziwą małżonkę, która do zdjęć pozowała w skąpych wdziankach. "Jesteś najpiękniejsza na świecie" - napisał. Uroczo?

Roksana Węgiel wyjechała na luksusowe i bardzo romantyczne wakacje, na których towarzyszy jej ukochany mąż. Para bawiła się najpierw na Bali, a później wybrała się do Dubaju. Na instagramowym profilu 20-letniej piosenkarki pojawiło się mnóstwo zdjęć z wyprawy. Zakochani korzystali z uroków miasta i plaży, oboje wyglądali przy tym na zachwyconych i otoczeniem, i własnym towarzystwem.

Gdy Roxie Węgiel opublikowała zdjęcia, stało się jasne, że Kevin Mglej to komplemenciarz!

Roxie Węgiel w skąpych wdziankach

Roksana pokazała ujęcia z plaży, po której spacerowała odziana we frędzelkową spódniczkę i dzierganą górę, z wyprawy quadem, gdzie zaprezentowali się z mężem w bliźniaczych strojach, z restauracji, luksusowego auta i równie luksusowego hotelu... Nie nudzili się!

Węgiel zdała fanom fotograficzną relację z podróży (a także z siłowni i pielęgnacji twarzy), a jej partner nie mógł tego nie skomentować.

Kevin Mglej komentuje

Jesteś najpiękniejsza na świecie - napisał Mglej w sekcji komentarzy na Instagramie przy fotce żony.

Roksana mu odpowiedziała:

Kocham najmocniej.

I dodała czerwone serce. Widać, że ta dwójka rok po ślubie pała do siebie bardzo gorącymi uczuciami.

Mglej i Węgiel w sierpniu 2024 r. wzięli ślub kościelny, ale mężem i żoną w obliczu prawa zostali kilka miesięcy wcześniej. Ponieważ oboje są szalenie religijni, ceremonia kościelna, która sama w sobie prawnie nie czyniła z nich małżonków, jest dla nich ważniejszą z uroczystości.

Internauci też zareagowali na zdjęcia małżonków:

"Ale radosne z was słodziaki", "Jesteś taka śliczna", "Piękne zdjęcia", "Słodcy".

Roxie Węgiel
37 zdjęć
