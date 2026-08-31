Michał Szpak i jego Przebój Lata. Po wynikach padł na kolana!

Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej, twarz Eurowizji i idol dla ogromnej liczby fanów. Michał Szpak wciąż udowadnia, że ma wiele do zaoferowania, budząc spore zainteresowanie. Tym razem wygrał głosowanie na Przebój Lata 2026! Oto, jak zareagował.

Michał Szpak zwycięzcą. Oto Przebój Lata po Magicznym Zakończeniu Wakacji

30 sierpnia odbył się koncert zamykający festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Kielcach. Gwiazdy zjechały do tamtejszego amfiteatru, by nie tylko zachwycić publiczność tuż przed wejściem w nowy rok szkolny, ale też powalczyć o prestiżową nagrodę.

Kilkoro wykonawców zmierzyło się ze sobą o tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu. Triumfował Michał Szpak z utworem "Maj", zgarniając statuetkę oraz czek na pół miliona złotych.

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W sieci zawrzało. Gwiazdor reaguje na wygraną

Fani artysty natychmiast pospieszyli z gratulacjami sukcesu. Nie zabrakło też głosów rozczarowania ze strony zwolenników innych uczestników koncertu. Jedno jest pewne: Michał Szpak wciąż budzi wielkie emocje wśród polskiej publiczności.

Po usłyszeniu wyniku wokalista padł na kolana, a radości nie krył też za kulisami.

- Sam bym sobie tego nie wymyślił, że Michał Szpak będzie miał Przebój Lata. Sorry, ale Michał jest kojarzony z takimi wielkimi songami, a tutaj taki lekki powiew świeżości. Udało się, zdobyliśmy tę nagrodę. Jestem mega wzruszony, jest mi ogromnie miło i dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos - powiedział.

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Michał Szpak - "Maj". O piosence

Zwycięski utwór "Maj" ukazał się w sieci w tytułowym miesiącu i szybko podbił serca słuchaczy. Do tej pory opublikowany klip zgromadził w serwisie YouTube blisko pół miliona odsłon. Michał Szpak samodzielnie napisał słowa do piosenki, którą uważa za hymn wolności i "odzyskiwania lekkości". Jak tłumaczył w kilku wywiadach, inspirował się zakończeniem wieloletniej relacji i wprowadzanymi w życiu zmianami. Nie ukrywa też, że stopniowo dorastał do nowego stylu w twórczości.

- To nie było tak, że pewnego dnia stwierdziłem: 'teraz robię pop'. Ta zmiana wydarzyła się naturalnie - tłumaczył w "Onet Rano".

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