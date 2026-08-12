Aryna Sabalenka w maciupeńkim bikini wyłoniła się z wody, niektórzy fani oburzeni. "Proszę więcej tenisa"

Aryna Sabalenka, po intensywnych meczach, podgrzała atmosferę, publikując w sieci nagranie z rajskich wakacji, które błyskawicznie obiegło świat.

Liderka rankingu WTA zachwyca w maciupeńkim bikini, prezentując perfekcyjną sylwetkę podczas beztroskiego relaksu.

Sprawdź, dlaczego mimo zachwytów, część fanów ma do niej poważne pretensje i apeluje o skupienie na zbliżającym się US Open.

Bogini w czerwieni. Tak odpoczywa mistrzyni

Po nieudanym występie na Wimbledonie i wczesnym odpadnięciu z turnieju National Bank Open w Toronto, Aryna Sabalenka postanowiła naładować baterie na rajskich wakacjach. 28-letnia tenisistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 5,5 miliona osób, podzieliła się z fanami zapowiedzią nowego odcinka swojego vloga. I trzeba przyznać – jest na co popatrzeć!

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Na nagraniu widzimy, jak Sabalenka zrzuca z siebie ubrania i w skąpym, czerwonym bikini wychodzi z lazurowej wody niczym bogini. Gwiazda sączy kolorowego drinka, tańczy i opala swoje wysportowane ciało w promieniach słońca. Widać, że przerwa od sportowej rywalizacji bardzo jej służy.

- Zawodowi sportowcy nie mają zbyt wiele czasu, aby gdzieś tak naprawdę wyluzować - przyznała Białorusinka. - Potrzebuję tylko dobrego jedzenia, dobrej muzyki, słonecznych dni i to jest mój absolutny mus. Reszta to bonusy - dodała.

Fani podzieleni. "Jesteś ogniem!", ale chcą czegoś innego

Gorące wideo wywołało prawdziwą burzę w komentarzach. Większość fanów była absolutnie oczarowana figurą tenisistki i nie szczędziła jej komplementów. - Uwielbiam to. Dziewczyno, jesteś ogniem! - napisał jeden z nich. - Jesteś najlepsza!! - dodał kolejny. - Bez skazy, żadna bogini nie może się równać z takim pięknem - stwierdził trzeci.

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Jednak nie wszystkim spodobał się beztroski odpoczynek Sabalenki. Część jej kibiców zaczęła się niepokoić, że wakacje za bardzo odciągają ją od przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami US Open. Tenisistka będzie bronić w Nowym Jorku tytułu zdobytego w zeszłym roku, a fani oczekują od niej pełnej koncentracji. - Idź naprzód, dla siebie i dla swoich fanów - apelował zaniepokojony fan. - Proszę, więcej tenisa - czytamy w innym komentarzu. - Jesteś najlepsza! Czekamy na ciebie na US Open!! - dopingował kolejny.

Wygląda na to, że choć fani kochają oglądać swoją idolkę w wakacyjnym wydaniu, to jeszcze bardziej pragną jej kolejnych zwycięstw na korcie.

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Super Tenis: Iga Świątek vs. Aryna Sabalenka