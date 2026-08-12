Karol Nawrocki nie odpuścił żołnierzom „Formozy”. Tak wyglądał wspólny trening

Prezydent Nawrocki ćwiczył z żołnierzami

Nawrocki od lat podkreśla swoje zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną. Jest również znany jako sympatyk Lechii Gdańsk, której mecze zdarzało mu się oglądać z trybun. W minioną niedzielę uczestniczył natomiast w ceremonii zakończenia Tour de Pologne w Wieliczce, gdzie wręczył trofeum zwycięzcy wyścigu.

Dobrze wiemy, że prezydent Nawrocki nie ogranicza się jednak do obserwowania sportowych zmagań. Regularnie podejmuje aktywność fizyczną, w przeszłości publikował już w sieci materiały ze swoich treningów. Tym razem postanowił poćwiczyć w wyjątkowym towarzystwie. I jeśli komuś podobały się zajęcia prezydenta Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim, to teraz też będzie pod wrażeniem...

We wtorkowy wieczór głowa państwa spotkała się z żołnierzami JW „Formoza”, a następnie razem z nimi przystąpiła do treningu. Na opublikowanym nagraniu widać, jak prezydent rozpoczyna od rozgrzewki, by później przejść do ćwiczeń siłowych. Nie zabrakło m.in. pracy ze sztangą oraz pompek.

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Po zakończeniu treningu Nawrocki nie krył zadowolenia ze spotkania. Podsumował je w mediach społecznościowych, pisząc: „Zaufaj morzu, ono cię ocali”. Dziękuję żołnierzom JW „Formoza” za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening!