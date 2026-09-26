Przez lata Joanna Koroniewska nie pokazywała córki. Znamy powód zmiany decyzji!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-26 14:50

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są szczęśliwymi rodzicami dwóch dziewczynek - Janiny i Heleny. Przez lata konsekwentnie unikali ich tematu, a nawet nie pokazywali wizerunku dzieci. Ostatnio pojawiła się jednak reklama ze starszą z nich. W rozmowie z portalem VOX FM Joanna Koroniewska przyznała, dlaczego doszło to takiej drobnej zmiany.

Joanna Koroniewska na przestrzeni lat 

Joanna Koroniewska to polska aktorka i prezenterka telewizyjna, urodzona w 1978 roku w Toruniu. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ogólnokrajową popularność i sympatię widzów przyniosła jej rola Małgorzaty Mostowiak w popularnym serialu "M jak miłość", w którym występowała przez kilkanaście lat. W swoim dorobku ma również role w innych produkcjach telewizyjnych, spektaklach teatralnych oraz bogate doświadczenie w dubbingowaniu filmów animowanych.

Prywatnie jest żoną prezentera telewizyjnego Macieja Dowbora, z którym tworzy niezwykle popularny duet w internecie. Razem zasłynęli cyklem humorystycznych relacji na żywo "Domówka u Dowborów", prowadzonym w czasie pandemii. Para doczekała się dwóch córek, Janiny i Heleny. 

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Joanna Koroniewska o pokazaniu Janiny 

Joanna Koroniewska i Marcin Dowbor przez lata konsekwentnie odmawiali komentarzy na temat swoich dzieci, a co najważniejsze - nie pokazywali wizerunku dziewczynek. Nie chcieli, aby były oceniane przez innych. Niedawno jednak opublikowano reklamę, w której to pokazano właśnie Janinę. Okazało się, że ten proces ujawniania zaczął się jeszcze szybciej. Joanna Koroniewska opowiedziała o tym podczas Invest In Szczecin Open 2026 dla portalu VOX FM:

- Cała historia ma swoje źródło znacznie wcześniej, około roku przed premierą wspomnianej kampanii. Moja córka występuje w dwóch spektaklach musicalowych na deskach Teatru Capitol. Gdy przygotowywano materiały promocyjne, reżyserka i producent postawili nas przed konkretnym dylematem: czy podajemy na afiszu fikcyjne dane, czy Janka pojawia się pod własnym imieniem i nazwiskiem? Naturalną konsekwencją obecności na plakacie była konieczność pokazania twarzy podczas uroczystej premiery. Taka była właściwa kolejność - najpierw były teatr i scena, a dopiero później propozycja komercyjna - powiedziała Joanna Koroniewska.

Jak przyznała, Janina trochę ją zaskoczyła podczas działania przy wspomnianej wcześniej reklamie.

- Gdy pojawiła się oferta udziału w kampanii platformy „Więcej niż matura”, byłam przekonana, zresztą podobnie jak sami producenci, że Janka odmówi. Ona jednak uwielbia odkrywać kulisy pracy z kamerą i poznawać techniczne aspekty tego zawodu. Potraktowała to wyzwanie niezwykle dojrzałe, po prostu jako ciekawy projekt zawodowy - podsumowała. 

Współczesne czasy a wychowywanie dzieci. Szczere wyznanie Joanny Koroniewskiej 

Obecne czasy nie są łatwe dla rodziców, ponieważ czai się na nie mnóstwo zagrożeń. Joanna Koroniewska chociaż nie mówi o wychowaniu swoich dzieci, wprost w rozmowie z portalem VOX FM przyznała, że obecnie perspektywa jest szersza. 

- Nasza podstawowa zasada pozostaje niezmienna: nie rozmawiamy publicznie o szczegółach z życia prywatnego naszych córek, bo media mają tendencję do rozdmuchiwania każdego wątku. Patrząc jednak na to z szerszej perspektywy - tak, to bardzo trudne czasy dla rodziców. Młodzi ludzie mają dziś nieograniczony dostęp do platform społecznościowych czy narzędzi AI, przez co ulegają złudzeniu, że o świecie wiedzą już absolutnie wszystko. W takich warunkach zbudowanie autorytetu i przekonanie nastolatka, by w kluczowych momentach opierał się na doświadczeniu oraz mądrości dojrzałych ludzi, stanowi spore wyzwanie - podsumowała Joanna Koroniewska. 

Joanna Koroniewska, córka Janina i Maciej Dowbor na ściance. O karierze ich córki przeczytasz na SE.
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