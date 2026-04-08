Koroniewska pokazała nastoletnią córkę. Podobna do niej czy do znanej babci?

Joanna Koroniewska (47 l.) i jej rówieśnik Maciej Dowbor wzięli ślub w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w 2014 roku. Para wychowywała już wtedy pięcioletnią córkę, zaś cztery lata później powitała na świecie młodszą pociechę. Świetny kontakt z rodziną ma mama prezentera, ceniona dziennikarka Katarzyna Dowbor, która nie ukrywa swojej radości z wnuczek. Ostatnio, przy okazji Wielkanocy, cała rodzina pokazała się wspólnie w Internecie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają dwie córki. Chronią ich prywatność

W chwili ślubu celebrycka para wychowywała już pięcioletnią córkę Janinę. Z kolei cztery lata później, w 2018 roku, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor powitali na świecie swoją drugą pociechę, Helenę. Na co dzień chronią obie dziewczynki przed medialnym szumem, dbając o to, by ich wizerunek nie był szeroko dostępny w sieci. Decyzję o pokazaniu się w wirtualnej przestrzeni popularna para pozostawiła na przyszłość samym córkom. O ich wychowaniu para opowiedziała w ubiegłym roku w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

"Córki wychowujemy tak, żeby nigdy nie pozwoliły żadnemu facetowi wejść sobie na głowę. Jesteśmy otwarci i… trochę tradycyjni. Myślę, że tworzymy własny pomysł na życie i dostosowujemy go do okoliczności. [...] Są takie cechy kobiet, których my, mężczyźni, nie posiadamy. Aśka była gotowa poświęcić dużą część swojej kariery po to, żeby wychować dzieci, i nie ma z tego powodu poczucia, że coś straciła" - powiedział Maciej Dowbor.

Radości z kontaktu z dziewczynkami nie ukrywa też Katarzyna Dowbor. Dziennikarka ma doskonałe relacje z synem i synową, a w niedawnej rozmowie z "Super Expressem" rozpływała się nad artystycznym talentem starszej wnuczki.

Koroniewska pokazała rodzinę. "Cztery pokolenia kobiet i ON"

Całą familię możemy zobaczyć na fotkach opublikowanych przez Koroniewską i Dowbora w mediach społecznościowych po Wielkanocy. Na zdjęciach widoczni są rodzice z nastoletnią córką, natomiast mimo obecności przed obiektywem - zakryta jest twarz ośmiolatki. W obchodach Wielkanocy towarzyszyły im Katarzyna Dowbor i jej 93-letnia mama Krystyna.

"Święta i po świętach. Cztery pokolenia kobiet i ON. Nasz rodzynek. Nomen omen. Czasami mu współczujemy. Tyle bab, każda silna, każda wie najlepiej. Nie ma chłop lekko z nami. Ale przynajmniej się nie nudzi" - czytamy na Instagramie.

20

16-letnia Janina podobna do mamy? Internauci nie kryją zachwytu

Pod rodzinnym postem zaroiło się od komentarzy ze świątecznymi życzeniami oraz wyrazami podziwu dla całej familii. Obserwatorzy Dowborów zauważyli, że zdjęcia będą wspaniałymi pamiątkami, a Maciej Dowbor bardzo przypomina z wyglądu seniorkę rodu. Uwaga skupiła się jednak na Janinie - młodej adeptce aktorstwa i muzyki, która pierwszy raz zagościła na profilach rodziców w sieci. W lutym media donosiły o jej debiucie na deskach teatru. Internauci są zgodni, że nastolatka przypomina swoich bliskich, na czele z mamą. Jak czytamy:

"Janka to jest totalny mix całej Waszej rodziny" "Sorry Dowbor Janka podobna do Asi" "To chyba Pani siostra. Bardzo podobna" "Ależ ładna państwa córka Janka"

Zgadzacie się? Fotki znajdziecie w naszej galerii.

Sonda Lubisz Joannę Koroniewską-Dowbor? Tak Nie Jest mi obojętna