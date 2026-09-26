Agata Buzek teraz i lata temu. Widzicie różnicę? Tak się zmieniła!

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Maja Budka
2026-09-26 16:55

Agata Buzek od lat intryguje widzów swoimi nietuzinkowymi rolami i konsekwentnym wizerunkiem. Jak ewoluowała kariera aktorki i jak wyglądała jej metamorfoza od początkujących kroków na scenie do statusu uznanej artystki? Zobaczcie na najnowsze zdjęcia gwiazdy, ale i te sprzed lat!

Początki kariery Agaty Buzek. Talent odkryty wcześnie

Córka Jerzego Buzka, byłego premiera Polski, od najmłodszych lat przejawiała artystyczne zainteresowania. Dzieciństwo spędzone w ognisku baletowym i na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego szybko zaowocowało poważniejszymi krokami. Edukację licealną łączyła z nauką w katowickiej szkole aktorskiej. Zwieńczeniem tego etapu były studia w Akademii Teatralnej w Warszawie, której dyplom uzyskała w 1999 roku. Szybko zaistniała na ekranie, wcielając się w postać królewny Pavetty w "Wiedźminie" oraz Klary w "Zemście" wyreżyserowanej przez Andrzeja Wajdę. 

Zobacz także: Agata Buzek przebiera się przy ludziach. Najpierw pączki, później zapas papieru toaletowego

Za tę rolę Polacy pokochali Agatę Buzek. Przełom i sukcesy zagraniczne

Wielkim przełomem okazał się rok 2009 i jej rola w filmie "Rewers", gdzie zagrała Sabinę Jankowską. Kreacja przyniosła jej wiele prestiżowych wyróżnień, z nagrodą dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na festiwalu w Gdyni na czele. Od tego czasu przed Agatą Buzek otworzyły się drzwi do międzynarodowej kariery. Widzowie mogli ją oglądać w brytyjskim thrillerze "Koliber" u boku Jasona Stathama, a także w docenianych produkcjach takich jak "Niewinne" i "High Life". Jednocześnie nie zrezygnowała z rodzimego kina, błyszcząc w takich obrazach jak "Ciemno, prawie noc" i "Moje wspaniałe życie".

Polecany artykuł:

Tajemnica sukcesu Agaty Buzek. To nie tylko talent, ale i charyzma

To, za co publiczność docenia Agatę Buzek, to nie tylko jej charakterystyczna, eteryczna uroda, ale przede wszystkim niezwykła autentyczność i umiejętność budowania wielowymiarowych ról. Świadomie omija komercyjne, łatwe produkcje na rzecz artystycznych wyzwań. Postacie, w które się wciela, często intrygują wewnętrznym napięciem i powściągliwością. Wizerunek aktorki pozostaje niezmiennie daleki od skandali, w centrum jej zainteresowania znajduje się rzemiosło oraz wartości, którym hołduje.

Agata Buzek
Galeria zdjęć 14

Metamorfoza Agaty Buzek przez lata. Jak się zmieniała?

Ponad dwadzieścia lat obecności na ekranie to czas, w którym wizerunek aktorki przeszedł zauważalną przemianę. Początkowo widywaliśmy ją z długimi włosami, w dziewczęcym wydaniu. Z biegiem lat jej styl zyskał na elegancji i minimalizmie. Krótkie włosy, które stały się jej wizytówką, doskonale uwydatniają jej delikatną urodę i dodają charakteru odgrywanym postaciom. Klasyczne i proste formy, które wybiera, udowadniają, że naturalność broni się sama i nie wymaga zbędnych ozdobników.

Z kim była związana Agata Buzek? Życie prywatne owiane tajemnicą

Aktorka bardzo dba o swoją prywatność i stara się unikać rozgłosu wokół swoich spraw osobistych. Wiadomo, że w 2006 roku jej mężem został Adam Mazan, z zawodu teolog i historyk sztuki, a ich relacja przez długi czas była postrzegana jako bardzo harmonijna. Dziesięć lat temu, w 2018 roku, media rozpisywały się z kolei o jej związku z aktorem Jackiem Braciakiem. Agata Buzek znana jest także ze swoich przekonań-– od lat deklaruje się jako wegetarianka i chętnie włącza się w działania na rzecz praw człowieka.

Zobacz także: Agata Buzek w błyszczącym garniturze i z psem na czerwonym dywanie! Dawno jej nie widzieliśmy

Nowe wyzwania. Co teraz robi Agata Buzek?

Niezmiennie plasująca się w czołówce cenionych i zapracowanych aktorek Agata Buzek nie zwalnia tempa. Po docenionych rolach w filmach "Moje wspaniałe życie" czy "Dovbush" kontynuuje karierę, starannie wybierając ambitne scenariusze. Gwiazda niechętnie mówi o życiu prywatnym, nie bywa na czerwonym dywanie lub robi to bardzo rzadko i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. 20 września tego roku skończyła 50 lat!

Zobacz więcej zdjęć. Agata Buzek na czerwonym dywanie! Zrobiła wyjątek i pokazała się z zaskakującym towarzyszem

Agata Buzek żyje w cieniu show-biznesu. Sporo czasu spędza w samotności
Agata Buzek
Galeria zdjęć 27
Legendarne polskie aktorki i ich kultowe kreacje
Pytanie 1 z 7
Aktorka wcielająca się w rolę kobiety pracującej w "Czterdziestolatku" to
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

METAMORFOZA
AGATA BUZEK