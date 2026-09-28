Jelenie starły się w centrum Zakopanego! "Bitwa o tytuł króla miasta" nagrana przez świadków

Uliczna walka jeleni w Zakopanem

Do niezwykłego zdarzenia doszło na jednej z ulic Zakopanego. Na nagraniu opublikowanym przez profil TATRY widać dwa dorodne samce jelenia, które najpierw starły się na chodniku, a następnie, splecione porożami, przesunęły się na środek jezdni.

Widok walczących zwierząt skutecznie zatrzymał ruch samochodowy i przyciągnął uwagę przechodniów. Kierowcy oraz piesi zachowali jednak rozsądny dystans, dzięki czemu nikomu nic się nie stało. Film szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych.

Autorzy nagrania podpisali je żartobliwie: "Legendarna bitwa o tytuł króla Zakopanego".

"No i gdzie jest policja?"

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania niezwykłego pojedynku. Część podeszła do sprawy z humorem.

"Uliczne walki"

"No i gdzie jest policja!"

"Legendarna bitwa o tytuł króla Zakopanego"

Nie brakowało jednak także głosów zwracających uwagę na powagę sytuacji.

"Mnie to wcale nie śmieszy."

"Szkoda, że nie w lesie, a może za mało tam miejsca mają, w końcu człowiek wszędzie włazi."

I rzeczywiście, choć walka jeleni może wyglądać widowiskowo, zwierzęta podczas takich starć dysponują ogromną siłą. Próba podejścia zbyt blisko mogłaby zakończyć się bardzo niebezpiecznie.

Trwa rykowisko. Jelenie walczą o samice

Pojedynek nie był przypadkowy. W Tatrach trwa obecnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni szlachetnych. To właśnie wtedy samce rywalizują między sobą o dominację oraz możliwość stworzenia haremu samic.

Najpierw próbują odstraszyć rywala charakterystycznym rykiem. Jeśli żaden z nich nie ustąpi, dochodzi do bezpośredniego starcia. Zwierzęta ścierają się porożami, przepychają i testują swoją siłę. Zwycięzca zdobywa prawo do dalszego uczestniczenia w godach, a pokonany zwykle wycofuje się z walki.

To nie pierwszy taki przypadek w Zakopanem

Mieszkańcy Podhala nie są jednak szczególnie zaskoczeni widokiem jeleni spacerujących po mieście. W poprzednich latach wielokrotnie dochodziło już do podobnych sytuacji, gdy zwierzęta schodziły z okolicznych terenów leśnych do centrum Zakopanego.

Zdarzały się także wcześniejsze przypadki walk samców w pobliżu zabudowań i ruchliwych ulic. Jak widać, podczas rykowiska jelenie potrafią całkowicie skupić się na rywalizacji, nie zwracając uwagi na samochody, ludzi czy miejski zgiełk.

Tym razem "królowie Tatr" urządzili sobie arenę w samym centrum Zakopanego, fundując mieszkańcom i turystom widowisko, którego długo nie zapomną. Czy któryś z walczących rzeczywiście zdobył tytuł "króla Zakopanego"? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne: ich pojedynek stał się prawdziwym hitem internetu.

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