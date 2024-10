Jelenie coraz częściej wchodzą do Zakopanego

Niedawno pisaliśmy o niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło na ul. Jagiellońskiej w Zakopanem, gdzie doszło do walki między dwoma dorodnymi jeleniami. Miało to miejsce we wrześniu, w czasie rykowiska. Nagrania z tego niecodziennego pojedynku trafiły do sieci.

Tą dość nietypową sytuacją byli zaskoczeni nawet sami przyrodnicy. Ich zdaniem, taki spektakl jest rzadkością, nawet w terenach leśnych, a co dopiero w centrum miasta.

Sama obecność jeleni w Zakopanem nie jest już zaskoczeniem. Jak relacjonują mieszkańcy i przyrodnicy, na ulicach miasta coraz częściej pojawiają się pojedyncze osobniki, a czasem niewielkie stadka. Przychodzą do miasta w poszukiwaniu jedzenia, jednak zwykle zachowują się spokojnie. Stado łań z młodymi jest już niemal stałym widokiem na Równi Krupowej położonej niedaleko Krupówek. Choć mieszkańcy przyzwyczaili się do pasących się tu dzikich zwierząt, to dla turystów wciąż jest to wielka atrakcja. Tatrzański Park Narodowy apeluje, aby nie podchodzić do napotkanych dzikich zwierząt, a zwłaszcza nie dokarmiać ich.

Jeleń zaatakował turystkę i zjadł jej pączki

Jednak sytuacja, która spotkała turystkę z Gdańska, to dowód na to, że spotkanie z jeleniem nie zawsze może się dobrze skończyć dla człowieka. Pani Sylwia opowiedziała "Wyborczej" o swojej niecodziennej i bardzo bolesnej przygodzie.

Kobieta w rejonie Alei 3 Maja i Równi Krupowej kupiła pączki. Niespodziewanie przed nią pojawiło się stado jeleni. Sześć osobników minęło ją, jednak kolejny, z porożem, ruszył w jej stronę, zaczął napierać rogami i przewrócił ją. Jak relacjonuje pani Sylwia w rozmowie z "Wyborczą", zwierzę było zainteresowane torbą z pączkami, które kobieta kupiła kilka chwil wcześniej.

- Ktoś zwrócił uwagę, że pewnie jeleń jest głodny i by mu dać te pączki. Od razu je zjadł, zaraz potem został przepłoszony - mówi kobieta.

Poszkodowana turystka została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Okazało się, że miała zwichnięty staw barkowy. Kobieta zgłosiła ten przypadek w magistracie, nie wyklucza również, że będzie domagać się odszkodowania.

Jest petycja w sprawie koszy na śmieci

Mieszkańcy Zakopanego, chcąc ograniczyć problem obecności jeleni w mieście, apelują o montaż zamykanych koszy na śmieci. Ich zdaniem, otwarte śmietniki wabią je do poszukiwania jedzenia. To może nie tylko prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, podobnych do tej, która spotkała panią Sylwię, ale może być zagrożeniem dla samych zwierząt, które z jadalnymi odpadkami mogą zjeść np. plastikowe opakowania.

W tej sprawie, z inicjatywy "Tygodnika Podhalańskiego" powstała specjalna petycja, którą można podpisać na portalu petycjeonline.com. Dotychczas podpisało się pod nią blisko 900 osób.

