Polak aresztowany za granicą! Chodzi o zabójstwo! Podawał się za boksera

Polak zatrzymany na Malcie. Jest podejrzany w sprawie śmierci 31-latka

Marokańczyk nie żyje, Polak zatrzymany i podejrzewany o zabójstwo! Do zabójstwa doszło w niedzielę rano w Spinola Gardens w miejscowości St. Julian’s na Malcie. Jak podały lokalne media, przed godz. 7 doszło tam do kłótni i bójki między dwoma mężczyznami. Jednym z nich był 31-letni obywatel Maroka, drugim 27-letni Polak. Według relacji świadków podczas zajścia Marokańczyk przewrócił się na plecy i mocno uderzył głową o beton. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejsce szybko przyjechały służby. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i rozpoczęli poszukiwania drugiego uczestnika bójki. Jak przekazała maltańska policja, Polak oddalił się z miejsca zdarzenia.

Bokser czy nie bokser? Są sprzeczne doniesienia

– Natychmiast wszczęto dochodzenie, które wykazało, że krótko wcześniej miała miejsce kłótnia między ofiarą, 31-letnim Marokańczykiem, a domniemanym napastnikiem, 27-letnim Polakiem – przekazała policja. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania i około półtorej godziny później zatrzymali podejrzanego w rejonie St George’s Bay.

Maltańska policja nie podała jego nazwiska. Według portalu „The Malta Independent” zatrzymanym jest 27-letni polski bokser Sebastian M. Z kolei portal Ring Polska pisze, że mężczyzna tylko podawał się za boksera i nic nie wskazuje na to, by chodziło o zawodowego sportowca.

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg bójki i to, co doprowadziło do śmierci 31-latka. Na tym etapie sprawy Polak jest podejrzany, a decyzję o jego losie będzie podejmował sąd.

Polish tourist to be arraigned over St Julian’s death https://t.co/k3d6WKJMGz— MaltaToday (@maltatoday) September 28, 2026