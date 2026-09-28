Polak aresztowany za granicą! Chodzi o zabójstwo! Podawał się za boksera

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-28 10:00

27-letni Polak został zatrzymany na Malcie po śmierci 31-letniego obywatela Maroka. Niektóre media podają, że chodzi o polskiego boksera, a inni, że Polak tylko się za kogoś takiego podawał i żadnym bokserem nie jest. Mężczyźni mieli wcześniej wdać się w bójkę w St. Julian’s. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Policja zatrzymała Polaka około 1,5 godziny później.

Policjanci aresztujący mężczyznę na Malcie. O zatrzymaniu Polaka w sprawie śmierci 31-latka przeczytasz na SE.
Autor: Facebook / The Malta Police Force; Shutterstock/ Shutterstock

Polak zatrzymany na Malcie. Jest podejrzany w sprawie śmierci 31-latka

Marokańczyk nie żyje, Polak zatrzymany i podejrzewany o zabójstwo! Do zabójstwa doszło w niedzielę rano w Spinola Gardens w miejscowości St. Julian’s na Malcie. Jak podały lokalne media, przed godz. 7 doszło tam do kłótni i bójki między dwoma mężczyznami. Jednym z nich był 31-letni obywatel Maroka, drugim 27-letni Polak. Według relacji świadków podczas zajścia Marokańczyk przewrócił się na plecy i mocno uderzył głową o beton. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejsce szybko przyjechały służby. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i rozpoczęli poszukiwania drugiego uczestnika bójki. Jak przekazała maltańska policja, Polak oddalił się z miejsca zdarzenia.

Bokser czy nie bokser? Są sprzeczne doniesienia

– Natychmiast wszczęto dochodzenie, które wykazało, że krótko wcześniej miała miejsce kłótnia między ofiarą, 31-letnim Marokańczykiem, a domniemanym napastnikiem, 27-letnim Polakiem – przekazała policja. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania i około półtorej godziny później zatrzymali podejrzanego w rejonie St George’s Bay.

Maltańska policja nie podała jego nazwiska. Według portalu „The Malta Independent” zatrzymanym jest 27-letni polski bokser Sebastian M. Z kolei portal Ring Polska pisze, że mężczyzna tylko podawał się za boksera i nic nie wskazuje na to, by chodziło o zawodowego sportowca. 

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg bójki i to, co doprowadziło do śmierci 31-latka. Na tym etapie sprawy Polak jest podejrzany, a decyzję o jego losie będzie podejmował sąd.

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