Rosiewicz nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat potwierdził oficjalnie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-03 16:32

W poniedziałek, 03. sierpnia Polsat potwierdził oficjalnie, że Andrzej Rosiewicz nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Przyczyną decyzji ma być stan zdrowia wokalisty. Reakcje fanów tanecznego formatu Polsatu są co najmniej zastanawiające.

Kiedy gruchnęła wieść, że 82-letni Andrzej Rosiewicz oficjalnie dołącza do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" fani byli tym faktem mocno podekscytowani.  Legendarny artysta w rozmowie z "Super Expressem" zapewniał, że już nie może doczekać się pląsów na parkiecie.

Rosiewicz bardzo się cieszył na udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

- mówił nam wokalista. 

Fani show nie wyrażali podobnej radości

Później jednak "Super Express" informował nieoficjalne doniesienia, że Andrzej Rosiewicz jednak nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. na temat społeczności LGBT+ wokalista miał zniknąć z listy tańczących gwiazd jeszcze przed startem prób. Media donosiły, że przyczyną rezygnacji Rosiewicza z udziału w tanecznym show Polsatu był stan jego zdrowia. Fani z kolei podejrzewali, że chodzi o reakcje fanów programu na informację o jego udziale. Delikatnie mówiąc, nie były przychylne. 

Polsat potwierdził oficjalnie: Rosiewicz nie zatańczy

Teraz już wszystko jest jasne. Polsat na swojej oficjalnej stronie na Instagramie zamieścił zdjęcie Rosiewicza z podpisem: "Andrzej Rosiewicz nie zatańczy w tej edycji". W poście zamieszczono bardziej obszerne wyjaśnienia. 

Czytaj także: Miss Polski 2026 bez wieczorowej sukni i mocnego makijażu. Jak na co dzień wygląda Wiktoria Ptak?

Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami 🔥

Legendarny artysta estradowy i autor kultowych przebojów nie weźmie udziału w programie za namową lekarzy. Tak specyficzny rodzaj wysiłku fizycznego i intensywność treningów tanecznych mogłyby bowiem okazać się dla niego zbyt dużym obciążeniem.   

W komentarzu pod postem pojawiła się aprobata dla decyzji Polsatu. Część fanów wyraziła troskę o zdrowie Rosiewicza, a inna część ucieszyła się po prostu z jego nieobecności w show. Jak to wygląda - zobacz w naszej galerii zdjęć

Czytaj też: Danuta Stenka ponownie jako Judyta! Tak wyglądała na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Andrzej Rosiewicz w eleganckiej muszce z cekinami. O jego rezygnacji z Tańca z Gwiazdami przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 35
"Taniec z gwiazdami". Kto zastąpi Ewę Kasprzyk w jury?
Sonda
Maryla Rodowicz byłaby dobrą jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ ROSIEWICZ
TANIEC Z GWIAZDAMI