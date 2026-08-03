Rosiewicz nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat potwierdził oficjalnie

Kiedy gruchnęła wieść, że 82-letni Andrzej Rosiewicz oficjalnie dołącza do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" fani byli tym faktem mocno podekscytowani. Legendarny artysta w rozmowie z "Super Expressem" zapewniał, że już nie może doczekać się pląsów na parkiecie.

Rosiewicz bardzo się cieszył na udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

- mówił nam wokalista.

Fani show nie wyrażali podobnej radości

Później jednak "Super Express" informował nieoficjalne doniesienia, że Andrzej Rosiewicz jednak nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. na temat społeczności LGBT+ wokalista miał zniknąć z listy tańczących gwiazd jeszcze przed startem prób. Media donosiły, że przyczyną rezygnacji Rosiewicza z udziału w tanecznym show Polsatu był stan jego zdrowia. Fani z kolei podejrzewali, że chodzi o reakcje fanów programu na informację o jego udziale. Delikatnie mówiąc, nie były przychylne.

Polsat potwierdził oficjalnie: Rosiewicz nie zatańczy

Teraz już wszystko jest jasne. Polsat na swojej oficjalnej stronie na Instagramie zamieścił zdjęcie Rosiewicza z podpisem: "Andrzej Rosiewicz nie zatańczy w tej edycji". W poście zamieszczono bardziej obszerne wyjaśnienia.

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Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami 🔥 Legendarny artysta estradowy i autor kultowych przebojów nie weźmie udziału w programie za namową lekarzy. Tak specyficzny rodzaj wysiłku fizycznego i intensywność treningów tanecznych mogłyby bowiem okazać się dla niego zbyt dużym obciążeniem.

W komentarzu pod postem pojawiła się aprobata dla decyzji Polsatu. Część fanów wyraziła troskę o zdrowie Rosiewicza, a inna część ucieszyła się po prostu z jego nieobecności w show. Jak to wygląda - zobacz w naszej galerii zdjęć.

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