Tomaszewska nie wytrzymała po ślubie Brzozowskiego. Padły piękne słowa o jego żonie

O ślubie Rafała Brzozowskiego i Heleny nie przestaje być głośno. W mediach społecznościowych wciąż pojawiają się kolejne wspomnienia z tego wyjątkowego wydarzenia, publikowane przez kolejne gwiazdy. Uroczystość odbyła się w sobotę, 1 sierpnia. Para powiedziała sobie "tak" w podwarszawskim kościele, a później zaprosiła blisko 600 gości na wesele w hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim, w Jachrance.

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Na ceremonii nie zabrakło znanych twarzy. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Marta Manowska, Tomasz Kammel, obaj Mroczkowie z partnerkami, Tomasz Iwan, Robert Klatt z zespołu Classic czy Krzysztof Gojdź. Wśród gości bawiła się także znana prezenterka Małgorzata Tomaszewska razem z partnerem i synkiem Enzo.

Tomaszewska wzruszona ślubem Brzozowskiego

Po zakończeniu wesela Tomaszewska zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do Rafała Brzozowskiego. Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem jego żony, Heleny.

Ten Łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy, jak dziś!

- napisała Tomaszewska na swoim profilu na Instagramie.

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Krótka wiadomość szybko zwróciła uwagę fanów. Tomaszewska dała znak, że doskonale zna i ceni wybrankę piosenkarza. Jej słowa były jednymi z najbardziej osobistych gratulacji, jakie po ślubie Rafała Brzozowskiego pojawiły się w mediach społecznościowych.

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Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele