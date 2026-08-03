Nie żyje legendarny dziennikarz muzyczny. To on był współzałożycielem "Tylko/Teraz Rocka"

Nie żyje Wiesław Królikowski. Niezwykle przykrą informację o śmierci uznanego polskiego dziennikarza muzycznego przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego żona, Anna Kwas-Królikowska. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że dziennikarz zmarł w piątek 31 lipca w wieku 72 lat.

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Wdowa po Wiesławie Królikowskim podała już także informację o ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb dziennikarza odbędzie się w piątek 7 sierpnia. Msza Święta została zaplanowana na 11:10 w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, znanym także jako kościół murowany na Cmentarzu Bródnowskim.

Z niemożliwym do nazwania bólem informuję, że mój ukochany Mąż, mój cudowny kompan podczas naszej wspólnej dwudziestoletniej podróży Wiesław Królikowski, odszedł 31 lipca 2026. Pożegnanie Wieśka rozpocznie się 7 sierpnia o godzinie 11:10 Mszą Świętą w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim - brzmi treść wpisu Anny Kwas-Królikowskiej.

Kim był Wiesław Królikowski?

Wiesław Królikowski urodził się 25 listopada 1953 w Warszawie. Pierwsze kroki w świecie dziennikarstwa stawiał już w latach 70., a zadebiutował na łamach magazynu "Jazz". Publikował także w "Nowym Medyku" oraz w redakcjach "Magazynu Muzycznego", "Ekranu", "Spojrzeniach" czy "Wprost". W 1991 roku, wraz z Wiesławem Weissem, powołał do życia magazyn "Tylko Rock" - jeden z najbardziej znanych, wpływowych i opiniotwórczych magazynów w Polsce, zorientowanych na świat ciężkich brzmień. W 2003 roku powstała kontynuacja czasopisma - istniejący po dziś dzień "Teraz Rock". Wiesław Królikowski publikował w miesięczniku do 2018 roku, pełnił w nim także rolę zastępcy redaktora naczelnego. Dziennikarz współpracował również do 2018 roku ze stacją radiową Eska ROCK.

Królikowski był także autorem książek o tematyce muzycznej, m.in. Maanam, Breakout absolutnie, Polski rock. Przewodnik płytowy cz. 1 i 2 oraz Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie.

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