Helena Englert na Open’erze! Przyznała, że zauroczyła się dziewczyną

Helena Englert zaskoczyła Open’era! Mówi wprost o zauroczeniu kobietą

Open’er Festival od lat słynie z nie tylko muzycznych emocji, ale też nieoczekiwanych momentów, które szybko trafiają do sieci. Tym razem jednym z takich fragmentów stał się występ Heleny Englert, która w swobodnej, festiwalowej atmosferze postanowiła wejść w bezpośredni kontakt z publicznością i opowiedzieć o kulisach powstania jednego z numerów.

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Fani w szoku po słowach Englert! Chodzi o dziewczynę

Aktorka i wokalistka nie ukrywała, że część widowni przyszła na jej występ przede wszystkim dla muzyki, a część również z ciekawości jej scenicznej osobowości. W pewnym momencie zdecydowała się przerwać i dodać kilka spontanicznych słów, które momentalnie przyciągnęły uwagę.

Jej wypowiedź była luźna, spontaniczna i wpisywała się w festiwalowy klimat, w którym artyści często pozwalają sobie na większą swobodę niż w telewizyjnych czy oficjalnych występach. Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a moment szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów koncertu.

Dobra, bo niektórzy chcą słuchać mojego gadania, a inni chcą słuchać muzy, więc nie przedłużając... A teraz się czuję jak lesba. I dobrze, bo następny numer napisałam niedawno, jak miałam małego girl crush'a. No, więc chyba po prostu... Na szczęście jej nie ma, miała być, ale jej nie ma. Więc nie mówcie jej, dobra? Let's go! - powiedziała Helena Englert.

Helena Englert pojawiła się na scenie Open’er Festival w lekkiej, festiwalowej stylizacji utrzymanej w jasnych kolorach. Postawiła na krótki top oraz dopasowane szorty, które podkreślały jej szczupłą sylwetkę i wpisywały się w wakacyjny, swobodny klimat wydarzenia. Całość wyglądała bardzo nowocześnie i nonszalancko, a minimalistyczny strój sprawiał, że artystka prezentowała się bardzo scenicznie i przyciągała uwagę publiczności już od pierwszych chwil występu.

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