Złoty krzyżyk na urnie Igi Cembrzyńskiej. Poruszający widok podczas pogrzebu

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej odbył się w Warszawie. W ostatniej drodze aktorce, reżyserce i producentce towarzyszyli rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury. Wśród wielu poruszających szczegółów ceremonii znalazła się także urna artystki. Marmurowe naczynie miało prostą, dostojną formę. Na jego powierzchni znalazł się złoty napis oraz złoty krzyżyk.

Zobacz też: Niezwykły szczegół na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej. Tego nikt się nie spodziewał!

Tak pożegnano Igę Cembrzyńską. Wyjątkowa urna przyciągała wzrok

Ostatnie pożegnanie Igi Cembrzyńskiej miało niezwykle uroczysty charakter. Artystka, która przez dekady była związana z polskim kinem i teatrem, została pożegnana przez liczne grono osób. Uwagę przyciągały detale przygotowane na tę wyjątkową ceremonię. Jednym z nich była urna. Jej wygląd nie był przypadkowy - klasyczna forma i szlachetne materiały nadawały całości podniosłego charakteru.

Urna Igi Cembrzyńskiej została wykonana z marmuru. Jasny, elegancki materiał nadał jej minimalistyczny, a zarazem bardzo dostojny wygląd. Nie znalazło się na niej wiele ozdób. Najważniejsze były dwa charakterystyczne elementy - złoty napis oraz złoty krzyżyk.

Zobacz również: Iga Cembrzyńska od lat nie pokazywała się publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

Złocone detale wyróżniały się na tle marmurowej powierzchni. Napis upamiętniający artystkę był prostym i symbolicznym przypomnieniem osoby, której poświęcona była cała ceremonia. Krzyżyk stanowił natomiast religijny akcent uroczystości. W połączeniu z marmurem i złotymi elementami urna prezentowała się niezwykle klasycznie.

Podczas pogrzebu szczególną uwagę przykuwały także emocje osób, które przyszły pożegnać Cembrzyńską. Wśród uczestników pojawiło się wiele znanych postaci polskiej kultury. Dla wielu z nich była nie tylko wybitną artystką, ale także koleżanką, przyjaciółką i ważną osobą na zawodowej drodze. Ostatnie pożegnanie miało więc wiele symbolicznych momentów. Jednym z nich była właśnie urna, która w prosty sposób podkreślała podniosły charakter uroczystości.

Zobacz też: Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądała urna Igi Cembrzyńskiej

16

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura