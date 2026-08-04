Warnke z zalotną grzywką, Konieczna z irokezem, a Kuna… jak zadziorny wróbelek po wizycie u stylisty

Warnke z grzywką, Konieczna z irokezem. Gwiazdy „Klary” zaszalały z fryzurami

3 sierpnia warszawska restauracja Sen zamieniła się w centrum serialowych emocji. To właśnie tam odbyło się spotkanie prasowe z twórcami premierowego sezonu produkcji HBO Original „Klara. Rewolucja”. Na wydarzeniu pojawili się między innymi Izabela Kuna, Katarzyna Warnke, Aleksandra Konieczna, Iwona Bielska, Adam Woronowicz, Joachim Lamża, Bartosz Porczyk, Marek Modzelewski i Łukasz Jaworski. Aktorki wykorzystały spotkanie jako okazję do pokazania się w bardzo różnych wydaniach. Nie było jednak spektakularnych sukni, cekinów ani kreacji z trenem. Gwiazdy postawiły przede wszystkim na wygodę, charakter i mocne fryzury, które natychmiast przyciągały spojrzenia.

Izabela Kuna postawiła na zadziorne cięcie

Izabela Kuna pojawiła się na serialowej ściance w kraciastej koszuli z krótkimi rękawami. Niebiesko-czarną górę zestawiła z ciemnymi spodniami o wysokim stanie, delikatnie zdobionymi pionowymi prążkami. Stylizacja była swobodna, miejska i pozbawiona czerwono-dywanowego zadęcia.

Największą uwagę zwracała jednak fryzura aktorki. Kuna postawiła na krótkie, mocno wycieniowane włosy z dłuższymi pasmami z tyłu i uniesioną górą. Cięcie przypominające połączenie pixie i modnego mulletu nadało jej zadziornego, niemal rockowego charakteru. Aktorka ograniczyła dodatki i makijaż, dzięki czemu fryzura rzeczywiście grała pierwsze skrzypce. To stylizacja, która nie próbuje być elegancka za wszelką cenę. Jest za to wyrazista, wygodna i bardzo zgodna z energią samej Kuny.

Katarzyna Warnke pokazała zalotną grzywkę

Zupełnie inaczej zaprezentowała się Katarzyna Warnke. Aktorka wybrała czarną marynarkę o luźnym kroju, prosty jasny top i białe spodnie. Klasyczne połączenie czerni i bieli wyglądało elegancko, ale nie przesadnie oficjalnie. Uwagę przyciągała długa, lekko rozchodząca się na boki grzywka. Jasne włosy swobodnie opadały wokół twarzy, nadając aktorce delikatniejszy i bardziej dziewczęcy wygląd. Fryzura łagodziła surowość oversize’owej marynarki i sprawiała, że cała stylizacja nabrała lekkości. Warnke nie potrzebowała mocnej biżuterii ani krzykliwych dodatków. Grzywka, naturalny makijaż i luźno ułożone włosy wystarczyły, by stworzyć jeden z najbardziej świeżych wizerunków tego spotkania.

Aleksandra Konieczna z efektownym kukuryku

Aleksandra Konieczna postawiła na najbardziej wieczorowy zestaw z całej trójki. Aktorka wystąpiła w czarnej górze z szerokim, odsłaniającym ramiona dekoltem i mocno zaznaczonymi elementami przy rękawach. Do tego dobrała perłowe kolczyki oraz intensywną, czerwoną szminkę. Równie efektowna była jej fryzura. Krótkie blond włosy zostały zaczesane wysoko do góry i uformowane w odważne kukuryku, przypominające elegancką wersję irokeza. To właśnie ono nadało klasycznej czerni nowoczesnego i przewrotnego charakteru.

Konieczna wyglądała dostojnie, ale z pazurem. Mocna fryzura przełamywała formalność kreacji i idealnie pasowała do aktorki, która od lat udowadnia, że nie boi się ani wyrazistych ról, ani nieoczywistych wizerunków.

Gwiazdy wracają w „Klara. Rewolucja”

„Klara. Rewolucja” jest kontynuacją serialu „Klara”, powstałego na podstawie książki Izabeli Kuny. Za scenariusz odpowiada Marek Modzelewski, a za reżyserię Łukasz Jaworski. Produkcja ponownie zagląda w życie współczesnej singielki po czterdziestce, która próbuje znaleźć miłość, sens i odrobinę stabilizacji.

W nowym sezonie życie bohaterki wywróci się do góry nogami. W jej otoczeniu niespodziewanie pojawi się ojciec, grany przez Joachima Lamżę. Wieloletni kochanek Klary w końcu odejdzie od żony i wprowadzi się do jej mieszkania, a sama bohaterka rozpocznie psychoterapię u ekscentrycznej specjalistki, w którą wciela się Aleksandra Konieczna.

Miałam olbrzymią frajdę, grając tak oryginalną psychoterapeutkę. W jednej ze scen przede mną siedziała śmiertelnie przerażona Iza Kuna, a moja bohaterka była śmiertelnie poważna i zasadnicza. Ale gdy tylko kamera przestawała nagrywać, wybuchałyśmy niepohamowanym śmiechem – przyznała Aleksandra Konieczna.

Na ekranie ponownie zobaczymy również Katarzynę Warnke jako Wronkę, wierną przyjaciółkę głównej bohaterki. Jedno jest pewne – rewolucja w życiu Klary dopiero się zaczyna. Na spotkaniu prasowym pierwszą małą rewolucję urządziły jednak fryzury aktorek.

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