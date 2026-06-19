Iza Miko w minibikini hasa po plaży w pełnym słońcu. Jest tak gorąca, że nie potrzebuje kremu z filtrem

Izabella Miko na rajskich wakacjach w Grecji

Izabella Miko (45 l.) od lat działa w show-biznesie. Przyszła na świat w Łodzi, ale dzieciństwo spędziła głównie w Warszawie. Dziś jest prawdziwą obywatelką świata. Na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwija karierę aktorską. Jej wielką pasją jest taniec, co wywołało spore kontrowersje przed startem osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Miko razem ze swoim tanecznym partnerem, Albertem Kosińskim, odpadli w szóstym odcinku.

Chociaż większość roku spędza w USA, to nie zapomina o ojczyźnie, którą regularnie odwiedza. Równie chętnie zwiedza świat, a swoimi podróżami chwali się w mediach społecznościowych. Niedawno wrzuciła do sieci serię zdjęć prosto z rajskiej plaży w Grecji. Izabella Miko radośnie wygina się w kusym bikini z duma prezentując wyćwiczoną sylwetkę.

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Izabella Miko w pełnym słońcu chwali się, że nie używa kremu z filtrem

Jednak to nie same zdjęcia, ale obszerny wpis Miko wywołał sporo zamieszania. Aktorka z rozbrajającą szczerością wyznała, że krem z filtrem nakłada jedynie na twarz. I robi to "z próżności".

Codziennie nakładam krem z filtrem na twarz. Na ciało już nie. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Twarz to kwestia próżności, przyznaję! Nie chcę przebarwień, chcę starzeć się powoli, więc twarz zawsze dostaje pełną ochronę SPF, bez wyjątku. To czysto kosmetyczna sprawa i pogodziłam się z tym - napisała na wstępnie.

W dalszej części wpisu Iza Miko stwierdziła, że ciała kremem nie smaruje, bo poznała, co tak naprawdę robi światło słonecznej.

Z ciałem decyzja jest inna. Kiedy zrozumiałam, co tak naprawdę robi światło słoneczne, zakrywanie go w całości przestało mieć dla mnie sens - przyznała i przeszła do szczegółowego opisu zalet wystawiania na słońce niezabezpieczonej filtrem skóry.

Przypomniała, że słońce potrzebne jest do wytwarzania witaminy D. Stwierdziła również, że słońce pomaga odbijać ciśnienie, a przy porannym słońcu się najlepiej śpi. Na koniec dodała, że przebywanie na słońcu po prostu poprawia jej nastrój.

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Iza Miko chroni twarz, a co z resztą ciała?

Miko zdradziła fanom swoją zasadę: "chroń twarz za wszelką cenę, pozwól ciału łapać słońce i nigdy się nie spal". Przestrzegła internautów przed oparzeniami słonecznymi.

Zapomniała jednak dodać, że kremy z filtrem mają chronić skórę nie tylko przed oparzeniami, ale również nowotworami. Promieniowanie UV niszczy włókna kolagenowe, co osłabia barierę ochronną organizmu. Z kolei oparzenia wywołane promieniami UVB, które uszkadzają DNA komórek. To może doprowadzić do rozwoju czerniaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych.

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