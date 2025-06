"Trzy małe kropki chciały mi odebrać życie". Znamiona u Dody było widać już od dawna

Doda zmagała się z czerniakiem złośliwym. Pokazała nagranie

Doda (41 l.) od lat angażuje się w pomoc innym. Piętnaście lat temu ze sceny w Opolu prosiła fanów, by rejestrowali się do bazy dawców szpiku. Jej apel przyczynił się do zarejestrowania prawie 40 tysięcy osób. Piosenkarka pomaga również po cichu, bez medialnego zgiełku. Odwiedzając pacjentów na oddziałach onkologicznych nie przypuszczała, że kiedyś sama będzie zmagać się z poważną chorobą.

W czwartkowy poranek Doda opublikowała post, który zelektryzował jej fanów. Gwiazda wyznała, że w lutym tego roku usłyszała przerażającą diagnozę. Zmiana na jej lewym przedramieniu okazała się być czerniakiem złośliwym! O chorobie dowiedziała się zaledwie kilka dni przed swoimi 41. urodzinami.

Równo pół roku temu dostałam diagnozę czerniaka złośliwego i zaczęła się moja podróż do zdrowia, którą dziś mogę Wam w końcu pokazać. Mi się udało, ale mnóstwo osób, których mijałam na korytarzach szpitala przez ostatnie miesiące, nie miało tyle szczęścia co ja - napisała.

Do wpisu dodała nagranie, na którym pokazała swoją drogę od usłyszenia diagnozy do operacji. Rabczewska przez kilka miesięcy ukrywała chorobę. Wiedzieli o niej tylko jej najbliżsi.

Zobacz również: Tak Doda zachowywała się na szpitalnym łóżku. Nagranie nas zamurowało! Całkiem niestandardowa postawa

Doda: "Trzy małe kropki chciały mi odebrać życie"

Doda obiecała sobie, że zrobi wszystko, by wzrosła świadomość społeczeństwa ws. chorób skóry. Zaapelowała do obserwujących i przypomina, jak ważna jest profilaktyka, ale również codzienna ochrona, w tym filtry. Sama w przeszłości bardziej niż chętnie korzystała z solarium. Jak wielu innych miłośników mocnej opalenizny, nie miała wtedy świadomości, jak bardzo szkodliwe jest to dla naszej skóry. "Przez 8 lat chodziłam praktycznie codziennie na 20 minut. Masakra" - przyznała. Dziś uważa, że w takich miejscach powinny być umieszczone ostrzeżenia o potencjalnym ryzyku zachorowania na raka.

Na archiwalnych zdjęciach widać, że piosenkarka zmianę na skórze miała od dawna. Jednak kilka lat temu nie przypuszczała, że te trzy małe kropki mogą rozwinąć się w czerniaka. Gdy stało się jasne, że pieprzyk, który od dawna miała na przedramieniu, wcale nie jest pieprzykiem, a nowotworem złośliwym, natychmiast zareagowała. Teraz wykorzystuje swoje doświadczenie oraz popularność, by wpłynąć na postawę innych.

I najważniejsze - dla dzieci, młodzieży, wszystkich. Kochani: badajcie się, róbcie sobie badania tych pieprzyków. Naprawdę. Ja w życiu bym nie pomyślała, że małe trzy kropki będą chciały mi zabrać życie. Dosłownie. To najważniejsze. I zero solarium. Proszę, weźcie sobie moją historię do serca - apeluje gwiazda.

Doda przeszła operację pod koniec marca. Krótko po zabiegu pojawiła się na widowni "Tańca z Gwiazdami". Na jej ramieniu widoczny był opatrunek medyczny, ale piosenkarka ani słowem nie zająknęła się przez co właśnie przechodzi. Dziś po zmianie pozostał niewielki ślad, który nosi z dumą. Zaróżowioną bliznę widać m.in. na zdjęciach z odsłonięcia gwiazdy w Opolu.

A oto mój znak i symbol wygranej, wielkiego szczęścia, opatrzności i tego, że cały czas ktoś nade mną czuwa. Miłego dnia, kochani, miłego życia i dbajcie o siebie - powiedziała Doda na czwartkowym nagraniu, dumnie pokazując bliznę.

Zobacz również: Doda bała się, że informacja o raku wypłynie! Tak zareagowała, gdy personel trzymał tajemnicę dla siebie

Doda czy Maryla? Sprawdź, ile o nich wiesz! Pytanie 1 z 10 W latach 80. wystąpiła w telewizyjnej reklamie Pewexu. Doda Maryla Rodowicz Obie Następne pytanie