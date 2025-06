Nagranie, które opublikowała Doda na swoim profilu na Instagramie, pochodzi sprzed sześciu miesięcy. Ma ono niezwykła dramaturgię. Widać na nim, jak Doda po raz pierwszy trafia do przychodni onkologicznej i jak bardzo się boi. Po pół godzinie gwiazda powiedziała, że opanował ją spokój, czuje się jakby to wszystko wyparła. W końcu Doda ucieszyła się z numerka w kolejce - w sumie dawał on numerologiczną jedynkę, oznaczającą liczbę zwycięstwa. Gwiazda wyznała, że nikomu nie powiedziała o diagnozie, wiedzą o tym tylko członkowie najbliższej rodziny.

Doda ostatecznie przeszła operację usunięcia czerniaka. Lekarz prowadzący przyznał na nagraniu, że jest dobrej myśli i taki też optymizm pokazała nam gwiazda. Jednak operacja musiała pozostawić po sobie ślad w postaci blizny. I Doda znalazła sposób, aby to ukryć przed światem!

Tak Doda ukrywała czerniaka

Dotarliśmy do zdjęć z marca 2025 roku, kiedy Doda na nagraniu jednego z odcinków Tańca z Gwiazdami pokazała się z pokaźnym plastrem na lewej ręce. To właśnie tutaj ma bliznę po wyciętym czerniaku - zobacz to wszystko w naszej galerii zdjęć!

Jak się okazuje, powyższą sytuację zauważyli dziennikarze. I natychmiast zaczęli pytać gwiazdę, co to za plaster na jej ręku. Jak odpowiedziała i Doda?

Portale napisały do mnie, czy mogłabym się wytłumaczyć z tego opatrunku na ręku. Jakim prawem osoba publiczna chodzi z opatrunkiem na eventy i się z tego nie tłumaczy? Wszyscy są ciekawi!

Poważne wyznanie Dody

Doda w swoim aktualnym wpisie na Instagramie wyznała, że walka z chorobą była dla niej trudnym doświadczeniem. Na szczęście walka pokonała czerniaka i może cieszyć się sukcesem! Przy okazji wyznania wszystkim swojej fatalnej "przygody" z chorobą gwiazda zwróciła uwagę na to, jak istotne jest dbanie o zdrowie skóry i unikanie czynników, które mogą spowodować rozwój nowotworów.

Równo pół roku temu dostałam diagnozę czerniaka złośliwego i zaczęła się moja podróż do zdrowia, którą dziś mogę wam w końcu pokazać. Mi się udało, ale mnóstwo osób, których mijałam na korytarzach szpitala przez ostatnie miesiące, nie miało tyle szczęścia co ja

Dodea spełnia obietnicę

W swoim poście Doda zaapelowała też do fanów o regularne badanie skóry i zwróciła uwagę na konieczność stosowania filtrów przeciwsłonecznych. Gwiazda namawia także do rezygnacji z solarium.

Obiecałam sobie, że jak wyjdę z tego, zrobię wszystko, żeby ludziom uświadomić, jak ważna jest profilaktyka w badaniu skóry oraz kategoryczne unikanie solarium i ograniczanie opalania na słońcu jak skwarka. Pamiętajcie o filtrach mineralnych i dbajcie o siebie!

