Przy szpitalnym okienku Doda wyjawiła prawdę o swoim stanie cywilnym. Wszystko się potwierdziło!

Doda zachorowała na raka. Już jest zdrowa

Doda wydawała się być okazem zdrowia. Imponująca muskulatura piosenkarki stała się jej znakiem firmowym. Niedawno zapowiedziała, że wystartuje w zawodach miss fitness i zachwycała się swoim ciałem. - Faktycznie mam sylwetkę wspaniałą - mówiła bez fałszywej skromności. Tylko kilka najbliższych dla wokalistki osób wiedziało, z czym naprawdę przez ostatnie miesiące zmagała się Doda. Ta dopiero w czwartek, 26 czerwca, gdy miała już potwierdzenie, że jest zdrowa, poinformowała rzesze fanów o tym, że chorowała na raka (chodzi o złośliwego czerniaka). Tak dobrze się maskowała, że ludzie nie dostrzegli jej problemów. Do tego nikt z lekarzy i personelu medycznego nie wygadał się na temat choroby Dody. Tajemnica lekarska została zatem dochowana. Teraz jednak gwiazda mówi wprost o raku. Pokazała nawet nagranie będące kompilacją filmików z okresu jej szpitalnych doświadczeń. Mogliśmy zobaczyć m.in. to, jak Doda zachowywała się na szpitalnym łóżku, a także to, gdy wyjawia prawdę na temat swojego stanu cywilnego.

Tak wygląda ręka Dody po wycięciu nowotworu. Artystka pokazuje bliznę po walce z czerniakiem

Doda wyjawia, jaki jest jej stan cywilny

Niby nie jest to zaskoczenie, ale w życiu prywatnym piosenkarki można się nieźle pogubić. Doda nie pozostawiła żadnych wątpliwości i oznajmiła, że jest jest podwójną rozwódką. Słowa gwiazdy jednak mogą wskazywać na to, że jej stan cywilny może się jeszcze zmienić.

Doda latami wspierała chorych. Swoją walkę z nowotworem przeżywała w milczeniu

Stan cywilny rozwódka razy dwa

- powiedziała, a głos z nagrania dodał: "będzie razy dziesięć"

Tak, do kolekcji

- dodała z uśmiechem wokalistka.

Doda mężowie, partnerzy, dzieci

Przypomnimy, że Doda - tak jak sama wyznała - dwukrotnie się rozwodziła. Pierwszym jej mężem był były bramkarz piłkarskiej reprezentacji - Radosław Majdan (obecnie mąż Małgorzaty Rozenek), a drugim producent filmowy - Emil Stępień. Ponadto piosenkarka była w nieformalnych związkach, m.in. z Nergalem, Dariuszem Pachtem, Emilem Haidarem i Błażejem Szychowskim. Doda nie ma dzieci i - jak utrzymuje - nie chce ich mieć.

Wychowywanie dzieciaka to jest praca, ale nie może być tak przez matkę postrzegana. To poświęcenie ma wynikać z miłości i z chęci oddania siebie dla drugiej osoby. Ja tego instynktu nie mam, a dziecko na to zasługuje

- wyznała kiedyś w szczerej rozmowie z z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia.

