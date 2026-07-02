Polak z historycznym wyczynem na "Zabójczej Górze"! Zrobił to jako pierwszy

Andrzej Bargiel dokonał historycznego zjazdu z góry Nanga Parbat.

Jako pierwszy człowiek w historii zjechał ze szczytu na nartach bez użycia dodatkowego tlenu.

Nanga Parbat to jedna z najsłynniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór świata.

Historyczny wyczyn Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat

– Wiedziałem, że powodzenie tego projektu będzie zależało od właściwego momentu i warunków w górach. Jestem szczęśliwy, że udało się znaleźć linię, która pozwoliła bezpiecznie wykonać cały zjazd. Dziękuję całemu zespołowi i Red Bullowi za wsparcie – powiedział Andrzej Bargiel po zakończeniu wyprawy.

Nanga Parbat od dziesięcioleci pozostaje jedną z najbardziej niebezpiecznych i symbolicznych gór świata. Mimo wielu prób narciarskich, żadna z nich nie doprowadziła wcześniej do wykonania pełnego, ciągłego zjazdu od wierzchołka do końca warunków śnieżnych. O wyjątkowości wyczynu Bargiela decyduje nie tylko wejście bez użycia dodatkowego tlenu, ale również odnalezienie logicznej, ciągłej linii zjazdu przez całą górę. W klasycznym himalaizmie kulminacją wyprawy jest zdobycie szczytu. W projektach Andrzeja Bargiela dopiero wtedy rozpoczyna się najtrudniejsza część całego przedsięwzięcia.

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Niezwykła akcja górska Polaka

Od drugiej połowy czerwca Andrzej Bargiel prowadził aklimatyzację oraz kolejne wyjścia pomiędzy obozami wysokościowymi, dość szybko adaptując organizm do wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów i przygotowując linię przyszłego zjazdu.

28 czerwca o godzinie 6:00 lokalnego czasu Bargiel wraz z Januszem Gołąbem rozpoczął akcję górską, wychodząc z Bazy, położonej na wysokości 4200 m n.p.m. Pierwszą noc spędzili w Obozie II (6200 m n.p.m.), kolejną w Obozie III (6850 m n.p.m.), skąd wyruszyli na szczyt. Całą wspinaczkę Bargiel realizował bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Na szczycie Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) spędził 45 minut, po czym rozpoczął historyczny zjazd. Łącznie w tzw. Strefie śmierci, powyżej 8000 m n.p.m., przebywał około dwóch godzin.

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Kluczowym momentem zjazdu było bezpieczne przeprowadzenie linii przez skomplikowany teren ściany Diamir, obejmujący strome pola śnieżne oraz długie, eksponowane trawersy. Najbardziej wymagającym technicznie fragmentem był przejazd Drogą Messnera w rejonie seraków, który wymagał precyzyjnej nawigacji i ciągłego podejmowania decyzji w ekstremalnym terenie.

Zjazd zakończył się 30 czerwca o godzinie 15:00 lokalnego czasu, poniżej Obozu I, na wysokości około 4400 m n.p.m., gdzie skończyły się warunki śnieżne. Cała akcja górska – od wyjścia z bazy, przez zdobycie szczytu i zjazd do powrotu do Bazy trwała 2 dni i 9 godzin. Andrzej pokonał łącznie 3700 m przewyższenia - więcej niż na Evereście i K2, gdzie zjazd kończył się w okolicach 5200 m wysokości.

– To był jeden z najbardziej skomplikowanych projektów narciarskich, jakie widziałem w górach wysokich. Andrzej musiał praktycznie przez cały czas rozwiązywać teren w czasie rzeczywistym. Na Nanga Parbat nie ma miejsca na przypadek – skomentował Janusz Gołąb.

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Najważniejsze osiągnięcia Andrzeja Bargiela

Dla Bargiela sukces na Nanga Parbat stanowi kolejny rozdział wieloletniej historii eksploracji pakistańskich gór. Polski skialpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Broad Peaku oraz K2, a także Gaszerbrumów I i II:

Mount Everest (2025) – pierwsza osoba w historii, która zdobyła Mount Everest i dokonała pełnego zjazdu na nartach ze szczytu do Bazy Głównej bez użycia dodatkowego tlenu.

– pierwsza osoba w historii, która zdobyła Mount Everest i dokonała pełnego zjazdu na nartach ze szczytu do Bazy Głównej bez użycia dodatkowego tlenu. K2 (2018) – pierwsza i jedyna osoba w historii, która dokonała pełnego zjazdu na nartach z drugiego najwyższego szczytu świata.

– pierwsza i jedyna osoba w historii, która dokonała pełnego zjazdu na nartach z drugiego najwyższego szczytu świata. Śnieżna Pantera / Snow Panther Challenge (2016) – Andrzej pobił wcześniejszy rekord Denisa Urubki o 12 dni, zdobywając wszystkie pięć siedmiotysięczników byłego Związku Radzieckiego w ciągu 30 dni.

– Andrzej pobił wcześniejszy rekord Denisa Urubki o 12 dni, zdobywając wszystkie pięć siedmiotysięczników byłego Związku Radzieckiego w ciągu 30 dni. Broad Peak (2015) – pierwszy w historii pełny zjazd na nartach z tego ośmiotysięcznika.

– pierwszy w historii pełny zjazd na nartach z tego ośmiotysięcznika. Manaslu (2014) – pierwszy Polak, który zjechał na nartach z ósmej najwyższej góry świata; rekordowy czas wejścia i zjazdu: 21 godz. 14 min.

– pierwszy Polak, który zjechał na nartach z ósmej najwyższej góry świata; rekordowy czas wejścia i zjazdu: 21 godz. 14 min. Shishapangma (2013) – pierwszy Polak, który zjechał na nartach z centralnego wierzchołka tego ośmiotysięcznika.

Oto zespół, który wziął udział w akcji na Nanga Parbat:

Andrzej Bargiel – skialpinista

Janusz Gołąb – wsparcie sportowe

Dariusz Załuski – wsparcie sportowe, operator kamery

Jakub Gzela – operator drona i kamery

Pasang Rinzee Sherpa – operator kamery

Bartek Pawlikowski – fotograf