Nie do wiary, co Leo Messi zrobił przed MŚ! Ruszył na podbój Hollywood. "Oskarowa rola"

Leo Messi z 6 golami wprowadził Argentynę do 1/16 finału MŚ i został najlepszym strzelcem w historii mundiali.

Zanim rozpoczął się turniej, piłkarz wziął udział w kręceniu nowego filmu o Spider-Manie, którego premiera już w lipcu!

Zobacz "oskarową rolę" Messiego w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

Leo Messi – Spider-Man. Gwiazdor Argentyny przed MŚ 2026 ruszył na podbój Hollywood

Światowa premiera nowego filmu o Spider-Manie już 31 lipca. Obecnie głównym wydarzeniem w USA jest mundial, który potrwa do 19 lipca. Z tej okazji oficjalne profile sagi połączyły te wydarzenia, publikując w efekcie krótki materiał wideo, na którym widzimy jak Leo Messi wchodzi do kawiarni, używając specjalnego urządzenia do namierzania Spider-Mana. Chwilę później spotyka Petera Parkera (Tom Holland), który po krótkiej wymianie zdań znika, by po chwili pojawić się w ikonicznym kostiumie Człowieka-Pająka. Ku uciesze fanów na całym świecie, superbohater zabiera legendę futbolu na podniebną przejażdżkę między nowojorskimi wieżowcami. Ta niecodzienna współpraca, łącząca świat sportu i Marvela, natychmiast stała się hitem w mediach społecznościowych!

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Galeria: Antonela Roccuzzo, żona Leo Messiego

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Choć dla wielu występ piłkarza w hollywoodzkiej produkcji jest szokiem, sympatia Messiego do superbohaterów nie jest tajemnicą. Już w barwach Interu Miami piłkarz celebrował swoje bramki, naśladując gesty Thora, Czarnej Pantery, a także samego Spider-Mana. Jak sam przyznał, inspiracją były wieczorne seanse filmów Marvela, które oglądał razem ze swoimi synami. Jego wejście do świata rozrywki jest też coraz bardziej formalne – niedawno ogłosił założenie własnej firmy producenckiej.

Mimo niespodziewanego debiutu w uniwersum Marvela, Messi pozostaje w pełni skoncentrowany na swoim głównym celu – obronie tytułu mistrza świata z Argentyną. Jego niezwykła forma na mundialu, gdzie strzelił już 6 goli w trzech meczach grupowych, dowodzi że jego piłkarskie "supermoce" wciąż działają na najwyższych obrotach!

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"Oskarową rolę" argentyńskiego piłkarza możesz obejrzeć na poniższym wideo.