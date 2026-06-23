MŚ 2026. Shakira "zaatakowana" na trybunach! Rzucił się po buziaka. "Kim jest ten gość?!"

Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku dostarczają niezapomnianych wrażeń. Podczas gdy na murawie Argentyna walczyła o zwycięstwo z Austrią, a Leo Messi śrubował kolejne rekordy w swojej karierze, na trybunach stadionu w Dallas zasiadła światowa ikona muzyki – Shakira. Piosenkarka, której hity od lat towarzyszą mundialom i nie tylko, pojawiła się w towarzystwie swoich synów, Milana i Sashy, by wspólnie kibicować. Mało kto spodziewał się jednak tego, co wydarzyło się na trybunach!

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MŚ 2026: Shakira "zaatakowana" na trybunach! "Kim jest ten gość?!"

W 51. minucie spotkania, gdy realizator transmisji pokazał na telebimach twarz artystki, doszło do nieoczekiwanego "ataku". Obok niej siedział młody chłopak, który w przypływie radości rzucił się w jej stronę i skradł szybkiego buziaka w policzek. Zaskoczona, ale i rozbawiona Shakira odwzajemniła gest z szerokim uśmiechem.

Scena trwała zaledwie kilka sekund, ale wystarczyła, by w mediach społecznościowych zawrzało. Zdezorientowani widzowie, nie rozpoznając towarzysza gwiazdy, zaczęli masowo pytać: "Kim jest ten gość?!", "Co tam się dzieje?", "Czy wszystko w porządku?". Tajemnica rozwiązała się bardzo szybko. "Agresorem" okazał się nie kto inny jak starszy syn Shakiry, 13-letni Milan. Chłopak, niezwykle podekscytowany atmosferą meczu i obecnością na wielkim ekranie, w spontanicznym odruchu postanowił okazać miłość swojej mamie. Urocza, rodzinna chwila w błyskawicznym tempie stała się viralem!

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Nietypowe sceny z meczu Argentyna - Austria (2:0), który przeszedł do historii za sprawą goli Leo Messiego możesz zobaczyć w naszej galerii lub na poniższym wideo.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg— Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026