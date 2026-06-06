Maja Chwalińska i jej prywatne zdjęcia, takiej jej nie widzieliście. „Prawdziwy cud”

Maja Chwalińska, awansując do finału French Open, podbiła serca Polaków, demonstrując niezwykłą waleczność i mistrzowskie umiejętności na korcie.

Polska tenisistka dokonała niemożliwego, przechodząc kwalifikacje i wygrywając dziewięć meczów z rzędu, co świadczy o jej wyjątkowej odporności psychicznej.

Odkryj prawdziwe oblicze Mai poza sportowym zgiełkiem: poznaj jej wrażliwą stronę i zobacz prywatne zdjęcia, które wywołały falę zachwytu wśród fanów.

"Jestem dumna z tego, jak to zniosłam"

Droga Mai Chwalińskiej do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu to gotowy scenariusz na film. Polska tenisistka, która do głównej drabinki przebijała się przez kwalifikacje, wygrała aż dziewięć spotkań z rzędu. Półfinałowy bój z Dianą Sznajder był prawdziwą bitwą, trwającą ponad dwie godziny. Polka pokazała w nim nie tylko mistrzowskie umiejętności, ale przede wszystkim niesamowity charakter i odporność psychiczną.

- Ten mecz był niesamowitym wyzwaniem, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Szczególnie pierwszy set był bitwą, trwał ponad godzinę. Jestem dumna z tego, jak to zniosłam - powiedziała Chwalińska po wyczerpującym spotkaniu.

Przeczytaj także: Wiadomo, kim jest partner Mai Chwalińskiej. To zagraniczniak. O wielkim uczuciu nie ma mowy

Po ostatniej, zwycięskiej piłce, przy aplauzie tysięcy kibiców, padła na plecy. Emocje wzięły górę.

- Nie umiem powiedzieć, o czym wtedy myślałam. Byłam w szoku, to była mieszanina radości i zaskoczenia. Czułam się bardzo przytłoczona - zdradziła skromnie Polka.

Poza kortem to "czysta poezja"

Choć na korcie jest nieustępliwą wojowniczką, prywatnie Maja Chwalińska to osoba pełna pasji i wrażliwości. Jej miłość do tenisa nie zaczęła się na treningach, a przed telewizorem, gdzie spędzała całe dnie, podziwiając największych mistrzów.

- Gdy byłam młodsza, oglądałam mecze tenisowe całymi dniami. Myślę, że to pomogło mi czytać grę - nadmieniła.

Zobacz też: Tajemniczy zeszyt Mai Chwalińskiej. Poznaliśmy prawdę. To tam tkwi sekret jej sukcesów!

Jej idolami byli członkowie legendarnej "Wielkiej Trójki": Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djokovic. O tym ostatnim mówi z ogromnym sentymentem, zdradzając swoją artystyczną duszę.

- Modlę się, żeby Novak dalej grał, abym mogła go oglądać. Czasem wracam do ich starych meczów i to jest czysta poezja - zachwycała się tenisistka.

Fani zachwyceni: "Prawdziwy cud"

Sukces w Paryżu sprawił, że cała Polska chce poznać Maję Chwalińską bliżej. Jej profile w mediach społecznościowych przeżywają oblężenie, a fani odkrywają jej drugie, nieznane z kortu oblicze. To uśmiechnięta, pełna ciepła i naturalności dziewczyna, która zachwyca swoją normalnością.

W naszej galerii możecie zobaczyć jej prywatne zdjęcia, z dala od sportowego zgiełku i presji. To właśnie jedną z takich fotografii jeden z internautów skwitował krótko, ale jakże wymownie: "prawdziwy cud". I trudno się z nim nie zgodzić. Maja Chwalińska to nie tylko sportowy fenomen, ale także niezwykła osoba, która właśnie podbija świat.

W finale Polka powalczy w sobotę o 15:00 z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

29

Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Sensacyjny pojedynek w Paryżu