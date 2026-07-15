Koniec koszmaru na Żelaznej? Rusza gigantyczna przebudowa!

Vanessa Nachabe
2026-07-15 8:51

Od czwartku, 16 lipca, rusza kluczowa przebudowa skrzyżowania Żelaznej z Twardą i Złotą. Drogowcy wydzielą osobne pasy do skrętu w lewo i przebudują sygnalizację świetlną, a co najważniejsze, ulica Twarda zostanie zamknięta! Warto sprawdzić, jak ominąć utrudnienia i dlaczego ta zmiana jest tak ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Widok z góry na skrzyżowanie ulic Żelaznej i Twardej w Warszawie. O szczegółach przebudowy przeczytasz na SE.
Autor: infoulice.pl/ Materiały prasowe Jedno z najbardziej problematycznych skrzyżowań w mieście przechodzi metamorfozę. Od czwartku, 16 lipca, ulica Żelazna stanie się placem budowy, ale efekt końcowy? To prawdziwa rewolucja dla Twojego bezpieczeństwa i płynności ruchu. Czy wiesz, co dokładnie się zmieni i jak wpłynie to na Twoją codzienną podróż?
  • Warszawskie skrzyżowanie Żelaznej z Twardą przechodzi kluczową metamorfozę, by zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu w centrum.
  •  Od 16 lipca Twarda zostanie zamknięta na odcinku pomiędzy Żelazną a posesją pod numerem 62, co wymusi objazdy przez Sienną, Miedzianą oraz Towarową i Prostą.
  •  Warto nie dać się zaskoczyć i poznać wszystkie szczegółowe zmiany w organizacji ruchu, by uniknąć korków.

Dlaczego Żelazna w Warszawie zmienia swoje oblicze?

Skrzyżowanie Żelaznej z Twardą i Złotą od dawna spędzało sen z powiek warszawskim kierowcom i pieszym. Niskie oceny w audytach bezpieczeństwa i liczne kolizje to smutna wizytówka tego miejsca, które pilnie wymagało interwencji. Zarząd Dróg Miejskich wziął sprawy w swoje ręce, a od czwartku, 16 lipca, rusza kompleksowa przebudowa, która ma raz na zawsze odmienić ten rejon Woli. Celem jest nie tylko poprawa płynności, ale przede wszystkim  zwiększenie bezpieczeństwa. Dodatkowo, na skrzyżowaniu Żelaznej z Chmielną pojawią się długo wyczekiwane światła, które uporządkują ruch w kolejnym problematycznym miejscu.

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Co czeka kierowców? Zmiany, które musisz znać!

Każdy kto porusza się autem po Woli, te informacje uznać powinien za kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Od czwartku, 16 lipca, ulica Twarda zostanie zamknięta na odcinku między Żelazną a posesją pod numerem 62. To oznacza konieczność zmiany tras dla wielu kierowców. Z Żelaznej do Twardej dojedzie się ulicami Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Natomiast dojazd do Żelaznej, będzie wymagał objazdu przez Towarową i Prostą. Do posesji przy zamkniętym odcinku Twardej będzie można dojechać od ulicy Miedzianej – zakaz wjazdu nie będzie dotyczył mieszkańców. Na remontowanym odcinku Żelaznej i Twardej zakaz parkowania obejmie nawet wyznaczone miejsca.Dobra wiadomość jest taka, że po zakończeniu prac, dzięki wydzielonym pasom do skrętu w lewo i przebudowanej sygnalizacji świetlnej, ruch stanie się znacznie płynniejszy. Koniec z frustrującym czekaniem na możliwość wykonania skrętu!

Jak poruszać się po Twardej? I kiedy koniec?

 Dostęp do posesji i lokali przy Twardej dla pieszych zostanie zachowany, choć będzie wymagał nieco więcej uwagi. Chodniki będą częściowo wygrodzone, a przejście przez Twardą, choć zwężone, będzie nadal możliwe. Prace na skrzyżowaniu Żelaznej z Twardą i Złotą startują w czwartek, 16 lipca, o  6 rano. Zakończenie wszystkich robót przewidziano na połowę października. To oznacza około trzech miesięcy zmian i utrudnień, które mają przynieść lata bezpieczniejszej i wygodniejszej jazdy oraz spacerów po tej części Woli.

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Od czwartku, 16 lipca, ulica Twarda zostanie zamknięta
Autor: infoulice.pl/ Materiały prasowe Od czwartku, 16 lipca, ulica Twarda zostanie zamknięta na odcinku między Żelazną a posesją pod numerem 62. To oznacza konieczność zmiany tras dla wielu kierowców.
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