Koniec z fotoradarami na kluczowym moście w Warszawie. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w kontroli kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego już blisko

We wtorek, 14 lipca, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o uruchomieniu procedury przetargowej dotyczącej wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego. Zdecydowano się na kompleksowe zamówienie bez podziału na mniejsze zadania. Obejmuje ono zarówno przygotowanie i akceptację projektu, jak i jego wdrożenie na moście. Taki krok ma przyczynić się do redukcji wydatków i skrócenia czasu oczekiwania na finalizację prac.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mają czas na złożenie swoich propozycji do 18 sierpnia. Wyłoniony podmiot będzie dysponował okresem 300 dni od daty podpisania kontraktu na instalację niezbędnej infrastruktury.

To już trzecia próba wdrożenia systemu odcinkowego pomiaru prędkości na tej ważnej warszawskiej przeprawie. Wcześniejsze plany ratusza zostały anulowane. Za pierwszym podejściem zabrakło chętnych do podjęcia się zadania. W drugim postępowaniu zgłosił się tylko jeden kandydat, który oszacował koszty na prawie 5 milionów złotych. Kwota ta niemal trzykrotnie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.

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Fotoradary na Moście Poniatowskiego przejdą do historii

Obecnie ruch na Moście Poniatowskiego jest monitorowany przez stacjonarne urządzenia. Początkowo funkcjonowało tam sześć fotoradarów, z których do dziś przetrwało pięć. W niedalekiej przyszłości zostaną one zastąpione przez planowany system odcinkowej kontroli prędkości.

Jeden z fotoradarów wcześniej zlokalizowanych na Moście Poniatowskiego został przeniesiony. W kwietniu zamontowano go na zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. Decyzja ta była podyktowana tragicznym wypadkiem ze stycznia, w którym życie stracił sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety doznały obrażeń.

Sprzęt, który zostanie zdjęty z Mostu Poniatowskiego, otrzyma nowe lokalizacje. Urządzenia trafią między innymi na Trasę Łazienkowską w rejonie Torwaru, Aleję Solidarności obok ulicy Szwedzkiej, a także na ulicę Starzyńskiego niedaleko Mostu Gdańskiego. Kolejne punkty to Aleja Niepodległości przy ulicy Woronicza oraz Aleja Wilanowska u zbiegu z ulicą Domaniewską.

Rewolucja w fotoradarach w Warszawie

Wymiana sprzętu na Moście Poniatowskiego to fragment większej układanki mającej na celu odświeżenie infrastruktury monitorującej stołeczne ulice. Drogowcy zdążyli już sfinalizować porozumienie dotyczące instalacji systemu odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. Jednocześnie urządzenie rejestrujące wykroczenia u wylotu tunelu na tej trasie zostanie relokowane na ulicę Wóycickiego.

Rozpoczęto również poszukiwania dostawcy trzech nowych urządzeń pomiarowych. Mają one wypełnić puste obudowy fotoradarów w wybranych lokalizacjach:

na ulicy Górczewskiej w pobliżu ulicy Konarskiego,

na Alei Krakowskiej na wysokości ulicy Komitetu Obrony Robotników,

na ulicy Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu z ulicą Człuchowską.

Ponadto zaplanowano modernizację sprzętu w czterech dotychczas działających punktach kontroli, w tym na Trakcie Brzeskim, ulicy Słomińskiego, Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.