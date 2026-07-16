Skandaliczne zachowanie odwiedzających zoo. Goryl Azizi zaatakowany przez ludzi!

Goryl Azizi zaatakowany. Incydent w warszawskim zoo

Bulwersującą sprawę z warszawskiego ogrodu zoologicznego nagłośniono poprzez media społecznościowe. Pracownicy obiektu poinformowali, że we wtorek, 14 lipca, doszło do niebezpiecznego zdarzenia, podczas którego ktoś rzucał przedmiotami w stronę goryla Aziziego, podczas gdy inni odwiedzający próbowali go dokarmiać.

„W trosce o zdrowie Aziziego Opiekunowie musieli czasowo zamknąć wybieg zewnętrzny. Zwierzę wymaga obecnie szczególnej opieki i przez tę sytuację nawet nie mogło cieszyć się świeżym powietrzem poza budynkiem. To nie jest niewinny żart ani gest sympatii” - przekazali pracownicy Warszawskiego ZOO.

„Każde zwierzę w Warszawskim ZOO ma dietę przygotowaną przez specjalistów. Jest ona dostosowana do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz ewentualnego leczenia. Nawet niewielki kawałek jedzenia podany przez osobę z zewnątrz może spowodować poważne problemy zdrowotne, zaburzyć leczenie, wywołać zatrucie lub doprowadzić do tragicznych konsekwencji” - tłumaczą pracownicy zoo,

Eksperci ze stołecznej placówki przypominają również, że obrzucanie mieszkańców ogrodu przedmiotami wywołuje u nich gigantyczny stres, co może skutkować urazami fizycznymi oraz nieprawidłowościami w naturalnych odruchach tych osobników.

„To żywe, czujące istoty, które zasługują na szacunek i spokój” - przypominają opiekunowie zwierząt w stołecznym zoo.

Apel warszawskiego zoo. Nie dokarmiajcie zwierząt

Po tym skandalicznym incydencie opiekunowie warszawskiego zoo wystosowali zdecydowany komunikat. Zwrócili się z prośbą do gości ogrodu zoologicznego, aby bezwzględnie powstrzymali się od podawania zwierzętom jakiegokolwiek pożywienia. Pracownicy podkreślili, że kategorycznie zabronione jest wrzucanie przedmiotów na wybiegi oraz rzucanie czymkolwiek w stronę mieszkańców zoo, niezależnie od gatunku.

„Na każdą taką sytuację reagujemy natychmiast. Warszawskie ZOO jest monitorowane, a obowiązujący regulamin jednoznacznie zakazuje dokarmiania zwierząt i wrzucania czegokolwiek na wybiegi. Najlepszym wyrazem troski o zwierzęta jest uszanowanie ich potrzeb” - dodają.

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