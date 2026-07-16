Alarm w warszawskim metrze! Zamknięto trzy stacje

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-16 9:29

Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Z powodu pozostawionego bagażu zamknięto trzy stacje na północnym odcinku M1. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia autobusową komunikację zastępczą.

Pociąg metra na stacji Centrum. O utrudnieniach i zamknięciu trzech stacji linii M1 przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
  • Zamknięte są stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany.
  • Powodem utrudnień jest pozostawiony bagaż.
  • Trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej.
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Alarm na linii M1

Warszawskie metro zmaga się z kolejnymi utrudnieniami. W czwartek rano, około godziny 9:20, wstrzymano ruch na części linii M1 po tym, jak na jednej ze stacji pozostawiono bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z ruchu wyłączono trzy stacje: Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Pociągi nie zatrzymują się na tym odcinku.

Rusza komunikacja zastępcza

W związku z utrudnieniami trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej, która ma umożliwić pasażerom przejazd pomiędzy wyłączonymi stacjami.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby prowadzą działania związane z pozostawionym bagażem.

Pasażerowie korzystający z północnego odcinka linii M1 powinni liczyć się z opóźnieniami i wybierać alternatywne środki transportu.

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