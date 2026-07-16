Alarm w warszawskim metrze! Zamknięto trzy stacje

- Zamknięte są stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany.
- Powodem utrudnień jest pozostawiony bagaż.
- Trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej.
Alarm na linii M1
Warszawskie metro zmaga się z kolejnymi utrudnieniami. W czwartek rano, około godziny 9:20, wstrzymano ruch na części linii M1 po tym, jak na jednej ze stacji pozostawiono bagaż. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z ruchu wyłączono trzy stacje: Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Pociągi nie zatrzymują się na tym odcinku.
Rusza komunikacja zastępcza
W związku z utrudnieniami trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej, która ma umożliwić pasażerom przejazd pomiędzy wyłączonymi stacjami.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby prowadzą działania związane z pozostawionym bagażem.
Pasażerowie korzystający z północnego odcinka linii M1 powinni liczyć się z opóźnieniami i wybierać alternatywne środki transportu.