Dlaczego nie jeździ metro? Poważne utrudnienia na trasie, kilka stacji wyłączonych

- Linia M1 nie kursuje na całej trasie po zablokowaniu przejazdu między stacjami Służew - Wilanowska.
- Metro jeździ tylko w dwóch pętlach: Młociny - Politechnika oraz Kabaty - Stokłosy.
- Wyłączono sześć stacji, a ZTM uruchamia komunikację zastępczą Za Metro.
Awaria w metrze 10 lipca 2026 r.
Utrudnienia na linii M1 pojawiły się po zablokowaniu przejazdu między stacjami Służew i Wilanowska. Z tego powodu metro nie kursuje obecnie na całej trasie północ–południe, tylko zostało podzielone na dwa odcinki. Mokotowski urząd informuje, że w tunelu zauważono nieuprawnioną osobę.
Jak kursuje metro M1?
Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą w dwóch pętlach: Młociny - Politechnika i Kabaty - Stokłosy To oznacza, że pasażerowie nie przejadą metrem przez środkowy odcinek trasy na Mokotowie i części Ursynowa. Z ruchu pasażerskiego wyłączono sześć stacji:
- Pole Mokotowskie
- Racławicka
- Wierzbno
- Wilanowska
- Służew
- Ursynów
Na tych stacjach metro obecnie się nie zatrzymuje.
Jest komunikacja zastępcza
Warszawski Transport Publiczny uruchamia komunikację zastępczą Za Metro. Autobusy mają kursować na trasie: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – Domaniewska – Rolna – al. KEN – Metro Stokłosy 04.
Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty WTP i metra.
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