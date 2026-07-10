Dlaczego nie jeździ metro? Poważne utrudnienia na trasie, kilka stacji wyłączonych

Linia M1 nie kursuje na całej trasie po zablokowaniu przejazdu między stacjami Służew - Wilanowska.

Metro jeździ tylko w dwóch pętlach: Młociny - Politechnika oraz Kabaty - Stokłosy.

Wyłączono sześć stacji, a ZTM uruchamia komunikację zastępczą Za Metro.

Awaria w metrze 10 lipca 2026 r.

Utrudnienia na linii M1 pojawiły się po zablokowaniu przejazdu między stacjami Służew i Wilanowska. Z tego powodu metro nie kursuje obecnie na całej trasie północ–południe, tylko zostało podzielone na dwa odcinki. Mokotowski urząd informuje, że w tunelu zauważono nieuprawnioną osobę.

Jak kursuje metro M1?

Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą w dwóch pętlach: Młociny - Politechnika i Kabaty - Stokłosy To oznacza, że pasażerowie nie przejadą metrem przez środkowy odcinek trasy na Mokotowie i części Ursynowa. Z ruchu pasażerskiego wyłączono sześć stacji:

Pole Mokotowskie

Racławicka

Wierzbno

Wilanowska

Służew

Ursynów

Na tych stacjach metro obecnie się nie zatrzymuje.

Jest komunikacja zastępcza

Warszawski Transport Publiczny uruchamia komunikację zastępczą Za Metro. Autobusy mają kursować na trasie: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – Domaniewska – Rolna – al. KEN – Metro Stokłosy 04.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty WTP i metra.