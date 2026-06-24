Dlaczego metro nie kursuje? Groźny incydent! Zamknięto 10 stacji!

Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ?

W środę (24 czerwca) tuż przed godziną 7 rano doszło do poważnych utrudnień na linii M1 warszawskiego metra. Pociągi przestały kursować na południowym odcinku trasy, a stacje od Kabat do Politechniki zostały wyłączone z ruchu.

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z przyczyn technicznych pociągi linii M1 kursują jedynie na odcinku Młociny − Politechnika. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową i tramwajową.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów metra

Autobusy linii ZM1 kursują między stacjami Metro Politechnika i Kabaty, obsługując po drodze m.in. Wilanów, Ursynów i stację Metro Wilanowska. Dodatkowo uruchomiono tramwajową linię ZM2, która połączyła Metro Wilanowska z placem Narutowicza.

Jaka była przyczyna porannych utrudnień?

Jak ustalono, utrudnienia nie były związane z awarią techniczną pociągu. Powodem wstrzymania ruchu była osoba, która znalazła się w tunelu metra. Została ona ujęta przez policję. Po zakończeniu działań funkcjonariuszy rozpoczęto kontrolę tuneli pod kątem bezpieczeństwa. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie przywrócenie pełnego ruchu na pierwszej linii metra.

Skutki paraliżu komunikacyjnego

Poranny paraliż szczególnie mocno odczuli mieszkańcy Ursynowa i Mokotowa. Na przystankach szybko zaczęły tworzyć się tłumy pasażerów, a autobusy zastępcze kursowały z dużym obłożeniem.

Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, a godzina przywrócenia normalnego kursowania metra nie została jeszcze podana.

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro