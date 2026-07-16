Kolorowe papużki zamknięte w podróżnej walizce! Jedna nie przeżyła transportu

Papugi w walizce na Lotnisku Chopina

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej szokującego odkrycia dokonali na Lotnisku Chopina w Warszawie. W jednej z walizek ktoś próbował przemycić 16 żywych papug z rodzaju Platycercus (rozella) oraz 4 papugi z rodzaju Psittacula (aleksandretta)!

- Okoliczności sprawy wskazują, że papugom najprawdopodobniej podano środki uspokajające, aby nie wydawały odgłosów podczas transportu. Badania weterynaryjne wykazały, że większość zwierząt doznała obrażeń. Ptaki miały połamane lotki i sterówki, jeden z nich miał złamaną kończynę. Pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy jednej z papug nie udało się uratować - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

19 uratowanych ptaków, do czasu rozstrzygnięcia przez sąd ich statusu prawnego, pozostanie pod opieką Centralnego Azylu dla Zwierząt. Postępowanie w sprawie trwa.

Co grozi przemytnikowi?

Warto zaznaczyć, że wszystkie zabezpieczone przez funkcjonariuszy papugi są gatunkami chronionymi na podstawie przepisów Unii Europejskiej regulujących handel okazami dzikiej fauny i flory, wdrażających postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

- Przewóz okazów bez wymaganego zgłoszenia celnego oraz dokumentów CITES stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - przypomniała st. asp. Pasieczyńska. - W tej sprawie zachodzi również podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Za przewożenie zwierząt w warunkach powodujących ich zbędne cierpienie lub stres grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat - dodała.

Nie tylko papugi. Nieprawdopodobne, co jeszcze przemycają ludzie!

Niestety, papugi to nie jedyne żywe istoty, które w ostatnim czasie ktoś próbował przemycić. W kwietniu Mazowiecka KAS informowała o próbie przemytu ponad 1 000 sztuk żywych koralowców w tym objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) koralowców rafotwórczych, zwanych koralowcami twardymi. Przesyłka z Indonezji zatrzymana na terminalu cargo Lotniska Chopina ważyła prawie 1,5 tony! Jeszcze tego samego dnia koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium.

Z kolei we wrześniu minionego roku na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach funkcjonariusze śląskiej KAS skontrolowali przesyłki nadane z Meksyku i Wietnamu. Tam w paczkach z zabawkami ukryto 106 fiolek z żywymi owadami - 17 gatunkami mrówek!

6

Kontrabanda za 1,5 mln zł ukryta w cebuli. Podlaska KAS udaremniła przemyt papierosów