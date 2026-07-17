Bart Pniewski został oszukany i stracił dom wart miliony! "Nie mam ani pieniędzy, ani domu"

Bart Pniewski znany jest przede wszystkim z zamiłowania do mody, luksusowych ubrań i kolekcjonowania wyjątkowych rzeczy. Jego garderoby pełne markowych ubrań i dodatków od dawna wzbudzają zainteresowanie internautów. Wiele osób zastanawiało się, czy celebryta planuje stworzyć jeszcze większą przestrzeń tylko na swoje modowe zbiory - ogromny apartament lub specjalną garderobę zajmującą całą powierzchnię mieszkania.

W rozmowie z "Super Expressem" Bart zdradził, że taki pomysł faktycznie pojawił się w jego głowie. Okazuje się jednak, że plany pokrzyżowała przykra sytuacja związana z zakupem domu. Influencer opowiedział o inwestycji, która zamiast spełnieniem marzeń stała się dla niego ogromnym problemem.

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Bart Pniewski stracił miliony na wymarzonym domu. "Nie mam ani pieniędzy, ani domu"

Jak wyjaśnił, nieruchomość miała być miejscem, w którym stworzy swoją wymarzoną przestrzeń na ubrania i dodatki. Niestety, szybko okazało się, że sprawa przybrała zupełnie inny obrót.

Dwa lata temu kupiłem dom i myślałem, że tam będzie taka garderoba, ale niestety trafiłem na nieuczciwego dewelopera i dzisiaj nie mam ani pieniędzy ani domu, więc... ale nadejdzie ten moment - przyznał Pniewski w rozmowie z "Super Expressem".

Influencer zdradził, że trafił na nieuczciwego dewelopera, przez co nie udało mu się sfinalizować całej inwestycji. Jak sam przyznał, sytuacja była dla niego bardzo bolesna, ponieważ stracił nie tylko wymarzony dom, ale także ogromne środki finansowe.

Bart podkreślił, że podjął działania prawne i próbował odzyskać swoje pieniądze. Sprawa okazała się jednak bardzo skomplikowana. Jak tłumaczył, problem polegał na tym, że zanim doszło do ostatecznego podpisania umowy przenoszącej własność, sytuacja finansowa dewelopera mocno się pogorszyła, a majątek został zabezpieczony przez różne instytucje.

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Jak zdradził, problem pojawił się również na etapie zabezpieczenia transakcji. Między umową przedwstępną a finalnym przejęciem własności nie udało się odpowiednio ochronić jego interesów. Bart przyznał, że wpłacił pieniądze, ale nie zdążył zostać formalnym właścicielem nieruchomości.

Cała sytuacja była dla niego tym trudniejsza, że chodziło o naprawdę dużą inwestycję. Zapytany o skalę strat, nie podał dokładnej kwoty, ale przyznał, że wartość domu była porównywalna z luksusowymi nieruchomościami w Warszawie.

Podjąłem [przyp.red. kroki prawne], natomiast tam nie ma z czego ściągać, bo tam były jakieś problemy dużej skali i nim zdążyłem cokolwiek zrobić, no to już było wszystko pozabierane przez różne instytucje. Moja kancelaria prawna między umową przedwstępną a finalną nie zabezpieczyła mnie odpowiednio, ja zdążyłem wpłacić pieniądze, ale nie zdążyłem podpisać finalnej umowy przejęcia własności i w międzyczasie właśnie wydarzyło się to, co się wydarzyło. Więc pieniędzy już nie było na kontach, żeby mogli mi oddać, a dom już był zajęty... - mówi nam Bart.

Dopytywany, czy chodziło o kwotę rzędu kilku milionów złotych, Bart przyznał, że była to bardzo poważna suma. Mimo trudnych doświadczeń nie zamierza jednak rezygnować ze swoich planów. Z pewnością jeszcze przyjdzie moment, w którym stworzy wymarzoną przestrzeń dla siebie i swojej kolekcji.

Tak jak domy w Warszawie... [przyp. red. Dziesięć milionów?] Nie, trochę mniej, ale... - przyznał Bart.

Rozmawiała Julita Buczek

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