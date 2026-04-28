Ojciec Nicol Pniewskiej przerywa milczenie! Zdradza nam kulisy ich relacji przed kolejnym odcinkiem "Królowej przetrwania"

Nicol Pniewska opowiedziała o relacji z ojcem w "Królowej przetrwania"

Relacje rodzinne w świecie show-biznesu często budzą zainteresowanie opinii publicznej, a każda wypowiedź osób publicznych szybko urasta do rangi medialnej dyskusji. Tak było i tym razem - po emisji programu z udziałem Nicol Pniewskiej w sieci pojawiły się komentarze dotyczące jej relacji z ojcem. W odpowiedzi Bart Pniewski zdecydował się zabrać głos i wyjaśnić, jak wygląda sytuacja z jego perspektywy.

Ojciec Nicol Pniewskiej przerywa milczenie! Bart zdradza nam kulisy ich relacji

Bart Pniewski nie ukrywa, że stawia sobie i innym wysokie wymagania, ale jak podkreśla, wynika, to z jego podejścia do życia.

Ja od wszystkich, którzy mnie otaczają, wymagam dużo. Żyjemy w świecie, w którym jeżeli nie będziemy od siebie wzajemnie wymagać, to nic w życiu nie zrobimy fajnego. Natomiast kocham ją najmocniej na świecie i wszystko, co w życiu robiłem i robię dalej, to chcę, żeby było jej w życiu dobrze - mówi nam Bart Pniewski.

Jednocześnie zaznacza, że relacja z córką jest dla niego najważniejsza. W rozmowie podkreśla też, że zanim zacznie wymagać od innych, zawsze wymaga przede wszystkim od siebie. Jego zdaniem to klucz do konsekwencji i odpowiedzialności.

Przede wszystkim wymagam od siebie, bo jeżeli wymagasz, od siebie dopiero wtedy masz prawo wymagać od innych. Natomiast jestem wręcz przekonany, że nie wymagam za dużo. Nie wymagam za dużo, uważam, że żyjemy w takich czasach, w których niestety nie możemy spocząć na laurach - mówi nam Bart.

Pniewski odniósł się również do medialnego obrazu ich relacji. Jego zdaniem nie wszystko zostało przedstawione w sposób wierny rzeczywistości. Jak przyznaje, ostatni okres nie był dla ich rodziny najłatwiejszy, jednak nie zmienia to ich więzi.

To wszystko też tak do końca nie wygląda, jak to zostało troszeczkę przedstawione. Wiadomo, że w mediach wszystko wygląda czasami inaczej. My z Nicolą też w ostatnim czasie nie mieliśmy najlepszego czasu, ale to nie tylko między nami. Ogólnie dużo się dzieje... To jest stres, natomiast zawsze byliśmy kochającą się rodziną i jesteśmy do dzisiaj - przyznał Pniewski.

Ojciec Nicol przypomina również, że od początku wspierał córkę w jej karierze i marzeniach. Towarzyszył jej na planach zdjęciowych, pomagał w wyjazdach i był obecny w kluczowych momentach jej rozwoju zawodowego. Na koniec dodaje emocjonalnie, że jego dzieci oraz partnerka są dla niego najważniejsi.

Ja byłem z Nicolą od początku jej dążenia w karierze. Byłem na każdym planie zdjęciowym, brałem czynny udział, w spełnianiu jej marzeń, w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. To ja byłem tą osobą, która latała do niej co chwila, żeby ją tam wspierać, jak była w szkole, więc to nie wszystko tak wygląda, jak media to przedstawiają - jak zostało to może powiedziane. Ona też jest młodą dziewczyną, więc też myślę, że nie wszystko mówi tak, jakby to chciała powiedzieć. Kochamy się nad życie, to jest moja gwiazdka, zresztą tak jak Xavier to są dwie moje gwiazdki, moja partnerka i dla nich żyję, a że wymagam, wymagam i zawsze będę - mówi nam Bart Pniewski.

Rozmawiała Julita Buczek

