Mieszkanie zamienia się w saunę? Te rozwiązania pomogą przetrwać letnie upały

Ostatnie dni pokazały, że polskie lato potrafi być naprawdę wymagające. Wysokie temperatury utrudniają koncentrację, pogarszają jakość snu i sprawiają, że codzienne funkcjonowanie w domu czy biurze staje się mniej komfortowe. Kiedy pomieszczenia nagrzewają się już od rana, coraz więcej osób szuka prostych i skutecznych sposobów na poprawę warunków we wnętrzach. W takich sytuacjach szczególnie przydatne okazują się wentylatory, które usprawniają cyrkulację powietrza i zapewniają natychmiastowe uczucie ulgi i chłodu.

Jak szybko poprawić komfort w domu i biurze?

W czasie obecnej fali gorąca doskonale sprawdzi się wentylator kolumnowy Philips Smart serii 7000. To propozycja dla osób, które oczekują wysokiej wydajności, cichej pracy oraz inteligentnych funkcji. Urządzenie zapewnia silny przepływ powietrza do 2440 m³/h i prędkość nawiewu do 8,4 m/s, dzięki czemu skutecznie wspiera wentylację całego pomieszczenia. Komfort użytkowania zwiększają inteligentna funkcja AutoAdapt, która dostosowuje pracę do temperatury we wnętrzu, szeroka oscylacja 80°, a także 4 tryby i 12 poziomów prędkości. Model wyróżnia się również bardzo cichą pracą (już od 22 dB), energooszczędnym silnikiem oraz możliwością sterowania za pomocą aplikacji Air+ lub pilota.

Dla osób pracujących przy biurku lub potrzebujących kompaktowego i poręcznego wsparcia w mniejszych przestrzeniach Philips oferuje wentylator nabiurkowy (np. model CX1030). Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie oferuje wydajność wentylacji do 2000 m³/h oraz zasięg nawiewu nawet do 30 metrów, pomagając skutecznie poprawić cyrkulację powietrza. Model oferuje 3 ustawienia prędkości, automatyczną oscylację 80° i regulowany kąt nachylenia, dzięki czemu można dopasować nawiew do własnych potrzeb. Dodatkowym atutem jest cicha praca na poziomie 45 dB, dzięki czemu sprawdza się zarówno w domowym biurze, jak i w sypialni czy salonie.

Nie tylko podczas upałów

Polskie lato bywa nieprzewidywalne – jeden tydzień potrafi byc upalny, a kolejny znacznie chłodniejszy. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy warto inwestować w klasyczny wentylator używany jedynie przez kilka najgorętszych dni. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się urządzenia, które zapewniają komfort przez cały rok. Takim urządzeniem jest Philips Air Performer 4w1, łączący w sobie funkcje oczyszczania, nawilżania, ogrzewania i wentylowania powietrza.

Model skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach do 48 m², wykorzystując 3-warstwową filtrację NanoProtect HEPA, która wychwytuje do 99,97% najmniejszych cząstek. Jednocześnie usuwa alergeny, bakterie, wirusy, zapachy oraz gazy, pomagając zadbać o lepszą jakość powietrza w domu. Urządzenie oferuje mocny przepływ powietrza do 1470 m³/h, higieniczne nawilżanie z technologią NanoCloud oraz szeroki, 350-stopniowy zasięg przepływu powietrza, dzięki czemu wspiera komfort domowników niezależnie od pory roku.

Coraz częstsze fale upałów pokazują, że komfort termiczny w domu staje się coraz ważniejszym elementem codziennego życia. Philips oferuje urządzenia odpowiadające na różne potrzeby użytkowników – od klasycznych wentylatorów, które zapewniają natychmiastową ulgę podczas upalnych dni, po wielofunkcyjne systemy dbające o komfort we wnętrzach przez cały rok.